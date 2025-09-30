ДА ЛИ МУЛТИВИТАМИН ЗАИСТА ПОМАЖЕ БОЉЕМ ПАМЋЕЊУ? Ново истраживање открива шта заправо ради…АЛИ ТРЕБА ЗНАТИ, није све у пилули
Студија показује да свакодневно узимање мултивитамина може побољшати памћење код старијих одраслих особа. Међутим, ефекти су прилично мали, па их појачајте вежбама.
Бомбардовани смо рекламама које величају све врсте здравствених бенефита витамина и других суплемената, укључујући побољшано памћење.
Студија из маја 2023. године, спроведена на старијим одраслим особама, сугерише да дневни мултивитамин може управо то – да побољша памћење толико да функционишете као да сте три године млађи.
Дакле, да ли би требало да узимате тај дневни мултивитамин? Ево шта каже др Ендрју Бадсон, председник Иновационе групе за науку о учењу при Медицинском факултету Харвард.
Ко је учествовао у овој студији о дејству мултивитамина на памћење?
Ово истраживање је део веће студије која испитује ефекте мултивитамина и/или какаоа (главног састојка чоколаде) на кардиоваскуларне исходе и исходе везане за рак. Претходна подстудија је показала да је дневни мултивитамин побољшао размишљање и памћење - бар када је процењиван когнитивним тестирањем обављеним путем телефона.
За ову студију, 3.562 учесника је било вољно и способно да обави неке тестове размишљања и памћења на кућном рачунару. Половина је примала мултивитамин; друга половина је примала плацебо.
Учесници су се изјаснили као 93% белаца, 2,5% афроамериканаца и 1,4% хиспаноамериканаца, тако да резултати можда нису генерализовани. Били су такође добро образовани: више од половине је завршило колеџ. У обе групе, просечна старост је била 71 година.
Како су истраживачи тестирали памћење?
Истраживачи су процењивали размишљање и памћење учесника на почетку студије и након једне, две и три године.
За тест памћења, учесници су замољени да запамте 20 речи приказаних узастопно на екрану рачунара. Одмах након прегледања ових речи, требало је да укуцају што више речи којих су се могли сетити (ово је била примарна мера памћења). Петнаест минута касније, такође су укуцали све речи којих су се сетили (секундарна мера памћења).
Остали тестови су укључивали:
• Тест разликовања нових објеката (да ли је овај објекат исти или различит у односу на онај који је недавно приказан?)
• Тест извршне контроле (у низу од девет стрелица, да ли је централна стрелица црвена или плава?)
Учесници су све тестове понављали након једне, две и три године. Учесници су поновили све тестове годину, две и три године касније. Какви су били резултати ове студије?
Две групе су се разликовале у непосредном присећању у првој години:
• Они који су узимали плацебо прешли су са непосредног присећања у просеку 7,21 речи на почетку студије на 7,65 речи (разлика од 0,43 речи).
• Они који су узимали дневни мултивитамин прешли су са 7,10 речи на почетку студије на 7,81 речи (разлика од 0,70 речи).
Овај резултат је био статистички значајан. Поред тога, ови мали ефекти су се одржали у другој и трећој години. До треће године, плацебо група се непосредно сећала у просеку 8,17 речи, а група која је узимала мултивитамин 8,28 речи.
Није било разлика између две групе у секундарним тестовима памћења и извршних функција.
Како мултивитамин може побољшати памћење?
Аутори наводе да су ниски нивои витамина Б12 и Д повезани са когнитивним опадањем и деменцијом. Код подгрупе учесника којима је узета крв, нивои ових витамина су се повећали у групи која је узимала мултивитамин.
Чини се вероватним да је неколико од 3.562 учесника имало ниске нивое ових или других витамина који су важни за размишљање и памћење.
У плацебо групи, они који су имали недостатак витамина вероватно би показали мање побољшања памћења након почетних тестова, или мали пад. Насупрот томе, оних неколико учесника у групи која је узимала мултивитамин са недостатком, имали би корекцију путем суплемената и стога би се показали релативно боље.
Иако је ово само спекулација, то би објаснило мале, али очигледно стварне резултате - резултате који реплицирају претходну студију истраживача, која је користила телефонски когнитивни тест да покаже да ли је корисно користити дневни мултивитамин за размишљање и памћење.
Такође вреди напоменути да вежбање задатака памћења - такозвани ефекат вежбања - може допринети малим побољшањима приказаним од почетка до прве и треће године.
Да ли би требало да узимате мултивитамин да побољшате памћење?
Аутори су признали да је ефекат мултивитамина на непосредно памћење био мали и можда неће бити приметан. Међутим, истакли су да овај мали ефекат може бити важан на нивоу читаве популације.
Моје мишљење? Не би требало да се замарате узимањем мултивитамина да бисте покушали да побољшате своје непосредно присећање 20 речи са 8,17 на 8,28 речи. Али вреди разговарати са својим лекаром о томе да ли бисте могли имати недостатак витамина Б1, Б6, Б12, Д или било којих других важних витамина. Сваке недеље виђам неколико пацијената у својој клиници који имају изненађујуће ниске нивое витамина Д и Б12. Ваш лекар можда жели да измери ове нивое. Или могу предложити једноставно свакодневно узимање мултивитамина.
Ако сте, након читања овог чланка, одлучили да узмете мултивитамин, консултујте се са својим лекаром или фармацеутом о томе који би био најбољи за вас. Уверите се да прегледају све остале витамине, суплементе и лекове које узимате како бисте избегли ретке, али озбиљне интеракције.