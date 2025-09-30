МЕКСИЧКИ КАРТЕЛИ ОТКРИЛИ НОВО ОРУЖЈЕ – ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ! Планирају паметне руте, праве лажне снимке ради уцена, хакују...
Мексички картели, укључујући озлоглашене групе попут Синалоа и Јалиско, све чешће користе вештачку интелигенцију како би унапредили кријумчарење и проширили криминалне активности, показује ново европско истраживање.
У извештају се наводи да АИ алати помажу картелима да планирају „паметне руте” и избегну полицијске пунктове, као и да прецизно процене време потребно за шверц људи и дроге.
Посебно забрињава податак да картели користе системе за препознавање лица како би кажњавали циљане особе, као и deepfake технологију за имитацију гласова и креирање лажних снимака у сврху уцена. Ови алати, према налазима извештаја, омогућавају криминалним организацијама да изазову емоционалне реакције код жртава и лакше их изнуде.
Експерти упозоравају да картели ангажују стручњаке за израду шифрованих комуникационих мрежа, рударење криптовалута и инфилтрацију у dark web, што им омогућава ширење пословања и изван Мексика. Антонио Никасо, професор на Универзитету Queen’s у Канади, истиче да картели користе друштвене мреже и сајбер безбедносне пропусте да би привукли младе техничаре који им помажу у хаковању и phishing нападима.
Хаковање државних система и регрутација тинејџера
Према војној истрази из априла, чланови Jalisco Cartel Nueva Generacion (JCNG) покушали су да се инфилтрирају у мреже државних институција, укључујући Национални центар за обавештајне податке и државну нафтну компанију Pemex. Cиљ је био крађа података и саботажа, користећи малвер и скенирање рањивости система.
Још један део извештаја открива забрињавајући тренд: картели користе друштвене мреже како би регрутовали младе, углавном узраста од 14 до 24 године, често из сиромашнијих слојева. Анализа 100 налога показала је да се нагласак ставља на гламур криминалног живота, оружје и луксуз, уз отворене позиве за придруживање. Ове поруке су посебно циљане на младе, а JCNG предњачи у овој стратегији са стотинама профила који глорификују криминал.
Стручњаци упозоравају да комбинација вештачке интелигенције, хаковања и друштвених мрежа отвара нову еру у којој картели постају технолошки софистициранији, а борба против њих све тежа за власти.