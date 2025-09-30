ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПОСТАЈЕ ОРУЖЈЕ ХАКЕРА Србија све чешћа мета напредних фишинг напада
На конференцији eSecurity 2025 у Београду, компанија Kaspersky упозорила је да развој вештачке интелигенције драматично мења тактике сајбер-криминалаца.
Србија и регион Западног Балкана све су чешће на удару фишинг кампања које користе најсавременије технике.
Компанија Kaspersky открива да се данас дневно детектује у просеку 467.000 нових малциозних узорака, док је 1994. године откриван свега један узорак на сат. У последњих десет година њихов истраживачки тим идентификовао је чак 32 „zero-day” рањивости, укључујући и недавну злоупотребу пропуста у Google Chrome-у.
Напади нове генерације
Међу најактивнијим АПТ групама ове године налази се Lazarus, познат по операцији DreamJob и малверу CookiePlus. Посебну опасност представљају fileless напади, који се извршавају директно у меморији, без инсталације. Нови напади преко USB дискова усмерени су на критичну инфраструктуру, а користи их државно спонзорисана група TetrisPhantom.
Рансомвер остаје најпрофитабилнији вид сајбер-криминала, развијајући сопствену „индустрију” са преговарачима, ИТ подршком и мрежама за прање новца.
Србија на удару
У нашој земљи недавно је забележена фишинг кампања са новим варијантама Plugx малвера. Он креира лажне документе, има напредне технике шпијунаже, keylogger функције, TCP тунеловање и могућност даљинске инсталације додатака. Метa су често владине институције, што упућује на деловање високо организованих група.
Забрињавајуће је и то што се у нападима све више користе AI алати – за масовно генерисање фишинг порука, као и deepfake и voice-fake технологије, што их чини убедљивијим и тежим за препознавање.
AI као ново оружје
Kaspersky је идентификовао појаву злонамерног AI оквира Xanthorox, који омогућава генерисање кода, препознавање слика, гласовну интеракцију и аутоматизацију напада. Ово је велики изазов за традиционалне методе одбране.
Позив на опрез
„Развој сајбер-претњи у комбинацији са вештачком интелигенцијом показује да живимо у времену када напади постају софистициранији, циљанији и теже уочљиви него икад. Наш задатак је да континуирано едукујемо кориснике и примењујемо напредне технологије заштите,“ изјавио је Раде Фуртула, Presales Manager компаније Kaspersky за Балкан.