НЕ ОТВАРАЈТЕ ОВУ ПОРУКУ! Нова СМС превара кружи Србијом, прете непостојећом казном и ФИШИНГУЈУ ПОДАТКЕ СА КАРТИЦЕ

21.08.2025. 17:54
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Фото: pixabay.com

Грађани Србије све чешће пријављују лажне СМС поруке које им стижу у име Јавног предузећа "Путеви Србије", са обавештењем о неплаћеним казнама и линком који води до лажне странице. Из предузећа упозоравају да се ради о превари и апелују на опрез.

Грађани широм Србије ових дана све чешће пријављују да добијају сумњиве СМС поруке које се представљају као обавештења од Јавног предузећа "Путеви Србије". 

У порукама се наводи да наводно постоји неплаћена саобраћајна казна у симболичном износу, уз додатак линка који води до лажног сајта. Из ЈП "Путеви Србије" упозоравају да су у питању злонамерне поруке. 

Како за Мондо открива двоје Београђана, у размаку од неколико минута, и једном и другом је стигла идентична СМС порука са броја +381 800 111 004 која гласи: "Саобраћајна казна од 114.16 динара није плаћена".

Уз сумњиву поруку стоји и линк који води до лажног сајта ЈП "Путеви Србије". Кликом на линк приказује се скоро идентичан сајт истоименог јавног предузећа, на коме пишу подаци о уплати, као и опис: "Е-таг није детектован, плаћање није успело". 

Затим, датум истека, број фактуре, износ за плаћање и део за за уплату. Претпоставља се кликом на део "плати одмах" даље води ка упитима о личним подацима, попут броја рачуна, платних картица итд. Грађанима се саветује да то никако не раде! 

д
Фото: Приватна архива

Огласили се из ЈП "Путеви Србије"

Из "Путева Србије" су се огласили саопштењем и нагласили да они не шаљу СМС поруке ове садржине, нити траже плаћање казни или других износа путем линкова. 

Апелују на грађане да не отварају линкове у овим порукама, нити да уносе личне податке. "Не отварајте СМС поруке о ненаплаћеној путарини или прекорачењу брзине. Не отварајте линк и не уносите податке са Ваше платне картице", наводи се у упозорењу.

 

С обзиром на учесталост сличних превара, надлежни саветују:

Не отварајте сумњиве линкове

Не уносите податке о картици или банци

Пријавите покушај преваре МУП-у или РАТЕЛ-у

Уколико сте већ кликнули на овакав линк и унели било какве податке, препоручује се да што пре контактирате своју банку и блокирате картицу као меру предострожности.

(Mondo.rs)

СМС смс преваре путеви србије
Извор:
Mondo.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
