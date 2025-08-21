НЕ ОТВАРАЈТЕ ОВУ ПОРУКУ! Нова СМС превара кружи Србијом, прете непостојећом казном и ФИШИНГУЈУ ПОДАТКЕ СА КАРТИЦЕ
Грађани Србије све чешће пријављују лажне СМС поруке које им стижу у име Јавног предузећа "Путеви Србије", са обавештењем о неплаћеним казнама и линком који води до лажне странице. Из предузећа упозоравају да се ради о превари и апелују на опрез.
Грађани широм Србије ових дана све чешће пријављују да добијају сумњиве СМС поруке које се представљају као обавештења од Јавног предузећа "Путеви Србије".
У порукама се наводи да наводно постоји неплаћена саобраћајна казна у симболичном износу, уз додатак линка који води до лажног сајта. Из ЈП "Путеви Србије" упозоравају да су у питању злонамерне поруке.
Како за Мондо открива двоје Београђана, у размаку од неколико минута, и једном и другом је стигла идентична СМС порука са броја +381 800 111 004 која гласи: "Саобраћајна казна од 114.16 динара није плаћена".
Уз сумњиву поруку стоји и линк који води до лажног сајта ЈП "Путеви Србије". Кликом на линк приказује се скоро идентичан сајт истоименог јавног предузећа, на коме пишу подаци о уплати, као и опис: "Е-таг није детектован, плаћање није успело".
Затим, датум истека, број фактуре, износ за плаћање и део за за уплату. Претпоставља се кликом на део "плати одмах" даље води ка упитима о личним подацима, попут броја рачуна, платних картица итд. Грађанима се саветује да то никако не раде!
Огласили се из ЈП "Путеви Србије"
Из "Путева Србије" су се огласили саопштењем и нагласили да они не шаљу СМС поруке ове садржине, нити траже плаћање казни или других износа путем линкова.
Апелују на грађане да не отварају линкове у овим порукама, нити да уносе личне податке. "Не отварајте СМС поруке о ненаплаћеној путарини или прекорачењу брзине. Не отварајте линк и не уносите податке са Ваше платне картице", наводи се у упозорењу.
С обзиром на учесталост сличних превара, надлежни саветују:
Не отварајте сумњиве линкове
Не уносите податке о картици или банци
Пријавите покушај преваре МУП-у или РАТЕЛ-у
Уколико сте већ кликнули на овакав линк и унели било какве податке, препоручује се да што пре контактирате своју банку и блокирате картицу као меру предострожности.
(Mondo.rs)