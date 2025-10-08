НИСУ И НИКАДА НЕЋЕ БИТИ ЗАГАЂИВАЧИ ПРИРОДЕ ДЕЦА КОЈА ЖЕЛЕ ДА УЧЕ Месаровић оштро одговорила Бори Новаковићу: Загађивачи природе су они који бацају топовске ударе, бакље и просипају контејнере по улицама
Министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је у Скупштини Србије да то министарство заједно са Министарством пољопривреде интензивно ради на развоју привредних активности у мање развијеним општинама и руралним подручјима.
-То је програм жена кроз који ћемо подржати преко 250 жена са 100 одсто бесповратних средстава. То је програм за младе до 35 година у општинама које су са негативним демографским кретањем. То је програм за старе занатлије и оне које се баве домаћим радиностима. То су програми за микро, мала, средња предузећа и предузетнике која су обезбеђена само за подручје која су мање развијена. Интензивно се бавимо од примарног узгајања, односно од саме примарне производње до прераде - рекла је Месаровић.
Како је рекла, ради се на томе да се створи један ланац снабдеавња и да се обезбеди пласман примарног производа.
Месаровић је одговорила и на излагање посланика Народног покрета Србије Борислава Новаковића који је говорио о шаторима у Пионирском парку у Београду.
-За мене нису и никада неће бити загађивачи природе нити Пионирског парка деца која желе да уче, која желе да студирају. За мене су загађивачи природе они који бацају топовске ударе, они који бацају бакље, они који просипају контејнере по улицама. То су за мене загађивачи природе, а посебно могу да причам ко су за мене рушитељи наше Србије и наше економије - рекла је Месаровић.