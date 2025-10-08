clear sky
ВАНРЕДНИ ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ СКРАТИЛИ ЧАСОВЕ У СРПСКИМ ШКОЛАМА Ево где ђаци иду само 30 минута

08.10.2025. 09:59 10:05
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
škola
Фото: unsplash.com

Због ниских температура, у прибојским основним и средњим школама настава ће у наредним данима бити скраћена на 30 минута док се не обезбеди стабилно грејање у свим образовним установама.

Председник Актива директора у Прибоју, Младен Полић, рекао је да су директори још од петка у сталном контакту са локалном самоуправом и надлежним предузећем, како би се систем даљинског грејања што пре покренуо услед ниских температура.

- Школе које имају сопствени, независни систем грејања већ су почеле са радом у нормалном режиму – то су Основна школа "9. мај" у Састовцима, ОШ "Благоје Полић" и ОШ "Никола Тесла" у Прибојској Бањи. Међутим, школе које зависе од градског система грејања још увек су без топлих учионица, због чега су ученици и родитељи с правом незадовољни - изјавио је Полић.

Како је навео, састанак Актива директора одржан је управо због притужби родитеља и отежаних услова за одвијање наставе.

У договору са Школском управом, часови су од понедељка након трећег часа већ скраћени на 30 минута, а ђаци су задржани у просторијама школа до доласка превоза.

- Оваква ситуација ствара додатне проблеме, нарочито за наставнике који раде у више школа – јер оне које имају грејање држе наставу у пуном трајању, док друге прелазе на скраћени режим. То ремети организацију часова и превоза ученика, посебно оних који свакодневно долазе из других места, па чак и из суседне државе“, објашњава Полић.

У суседном Пријепољу, због хладних радијатора часови су такође скраћени на пола сата у Основној школи "Владимир Перић Валтер" и Гимназији. Настава се и тамо одвија у скраћеном режиму док се не успостави грејање.

Одлука о скраћењу наставе у Прибоју и Пријепољу биће на снази док се систем грејања у потпуности не успостави.

Вести Друштво
