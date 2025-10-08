РАНО ОТКРИВАЊЕ = ШАНСА ЗА ЖИВОТ
МЕЂУНАРОДНИ МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ Водећи узрок умирања у Србији ГОДИШЊЕ ОБОЛИ ВИШЕ ОД 4.000 ЖЕНА
Рак дојке представља водећи малигни тумор у оболевању и умирању жена у Србији. Такође, рак дојке је један од водећих узрока превремене смрти код жена у Србији.
Према последњим подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, у Републици Србији 2022. године регистровано је 4.489 новооболелих и 1.646 умрлих жена од рака дојке.
- Када се открије на време, рак дојке је излечив у више од 90 одсто случајева, јер су тада терапијске могућности веће и лечење ефикасније, чиме се подиже квалитет живота оболелих жена – кажу у Институту за јавно здравље Војводине.
Рак дојке се код знатног броја жена у Србији открива касно. Студије су показале да је у Србији код мање од трећине жена (28,4 одсто) дијагностикован малигни тумор који је мањи од 2цм и локализован је на ткиву дојке.
- Нажалост, студије су показале да је код скоро 50 одсто жена његова величина била преко 2цм, са већ постојећим ближим или удаљеним метастазама, што може представљати један од разлога велике смртности жена оболелих од рака дојке у Србији. Имајући ово у виду, као једина ефикасна мера за смањење стопе умирања од ове болести је рано откривање, односно секундарна превенција – напомињу у Институту.
Организовани скрининг рака дојке се континуирано спроводи у укупно 35 општина на територији Републике Србије у којима се мамографско снимање обавља у здравственим установама и додатно у 21 општини у којима се снимање врши покретним мамографом. На организовани скрининг рака дојке позивају се жене старости од 50 до 69 година и предвиђено је да се ради свим женама наведеног узраста на две године.
Покрајински секретаријат за здравство АП Војводине финансира Пројекат „Прва мамографија“ и од јула 2019. године започето је спровођење мамографије, са покретним мамографом, првенствено у сеоским срединама. Од јула 2019. до 2023. године укупно је урађено 19.898 мамографија при чему је дијагноза малигног тумора дојке постављена код 159 жена. У 2024. години скрининг мамографија покретним мамографом урађена је код 6.499 жена при чему је откривено 38 карцинома дојке. Жене са постављеном дијагнозом упућују се директно у Институт за онкологију Војводине, са циљем да од датума скрининга до започињања терапије (операција или хемотерапија) прође мање од 35 дана.