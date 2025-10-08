НЕНАД ЈЕЗДИЋ ЈЕ ПОКАЗАО НАЈВЕЋИ ИНТЕГРИТЕТ ОД СВИХ ЊИХ! Лидер СНС Вучевић о срамним нападима на славног глумца: Ако не подржавате њихов став, нећете добити посао
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић осврнуо се у гостовању на Курир телевизији о ситуацији глумца Ненада Јездића, а који се нашао на мети корисника друштвених мрежа и опозиционих медија јер није подигао индекс након завршене представе у позоришту
Председник Српске напредне странке нагласио је да се политички став исказује на другим местима и да људи не плаћају карте у позоришту да би гледали личне ставове глумца.
-Треба да имамо ствари које су за нас основни принципи од којих не можемо одустајати. Постоје принципи који вас дефинишу. Ненад Јездић је показао лични интегритет. Није блокадер, није ни за СНС. Показао је највећи интегритет од свих њих. Политички став искажите на тргу, на друштвеној мрежи, али људи не плаћа се карта у позоришту да би гледао лични став глумца или режисера. Живимо у времену у којем ако не подржавате наш став, нећеш добити посао, нећеш снимити албум. Зар то нису прави примери кенсел културе- упитао је Вучевић.