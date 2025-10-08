ОКРИВЉЕНИ СЕ ТЕРЕТИ ДА ЈЕ И ПОРЕД ЗАБРАНЕ ПРИЛАСКА, УСМРТИО БИВШУ ЖЕНУ И ЊЕНУ МАЈКУ Наставак суђења за двоструко убиство у Раковцу 25. новембра
Суђење Браниславу Радићу (49), који се терети да је 18. фебруара 2024. године, у породичној кући у Раковцу, под дејством алкохола са 2,84 промила, кршећи меру забране приласка и комуницирања са бившом супругом Драганом Радић (47), на свиреп начин ножем усмртио њу и њену мајку Наду Четник (75), настављено је саслушањем сведока Мирослава Черевића.
Наредни главни претрес је заказан за 25. новембар.
На јучерашњем главном претресу, сведок је изјавио да је познавао сада покојну Драгану Радић, а да је окривљеног Бранислава видео само једном код заједничке пријатељице и појаснио у каквом је односу био са њима и Драганином мајком Надом Четник. Он није могао да се сети где је био 18. фебруара прошле године, али је напоменуо да му је тада рођендан. Додао је и да је за предметни догађај сазнао неколико месеци касније у разговору са заједничном пријатељицом.
По наводима оптужнице, Радић се терети да је кобног дана између 19.30 и 19.45 часова са 2,84 промила алкохола у организму, у стању велике љутње и беса, са смањеном способношћу да схвати последице својих радњи, али не до битног степена, развалио врата куће Наде Четник, потом јој је ножем нанео 13 убодних рана у пределу главе, врата, трбуха и грудног коша (у пределу виталних органа) те две убодне ране, четири секотине и једну огработину по другим деловима тела. Потом се попео на спрат, развалио врата и напао бившу супругу, наневши јој ножем 23 убодне ране у пределу виталних органа, те још 10 убодних рана, пет секотина и један подлив по другим деловима тела. Потом је телефоном позвао брата, рекао му шта је урадио, легао на под и ту сачекао полицију која га је лишила слободе.
Иза решетака од хапшења
Окривљени Бранислав Радић се од хапшења налази у иза решетака, а на јучерашњи главни претрес у новосадски Виши суд довоеден је из Окружног затвора на Клиси. Њему је притвор последњи пут продужен до 5. новембра.
Више јавно тужилаштво у Новом Саду је квалификовало дело као кривично дело тешко убиство, кажњиво Кривичним закоником Србије казном затвора од најмање 10 година или доживотним затвором, као и кривично дело кршење забране утврђене мером безбедности, кажњиво казном затвора до шест месеци.