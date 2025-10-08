clear sky
КО СЕ ГРЕЈЕ НА КЛИМУ ОВО МОРА ДА ЗНА Савети мајстора за правилну употребу ОВО СУ ЦАКЕ КОЈЕ ДЕЛУЈУ

08.10.2025. 09:55 10:11
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
клима
Фото: Илустрација/ Canva

Јесен је стигла, а са њом и хладнији дани. Многи укључују своје клима уређаје и пребацују их са хлађења на грејање.

Иако делује једноставно, овај процес може бити збуњујући, нарочито ако се први пут сусрећете са подешавањима, а више о правилном коришћењу, за јутарњи програм Курир телевизије, причао је Немања Милосављевић, мајстор за клима уређаје.

- Напоменуо бих да све климе могу да греју, ове инвертер могу чак и до минус 30, али то зависи од самог модела. Стандардне климе греју до минус пет, а препоручљиво је до нуле да греју. Ко је урадио годишњи сервис пред летњу сезону, нема потребе да то ради и пред грејање, осим ако клима није у екстремним условима, па се користи нон-стоп, а просторија је пуна прашине или дима - започео је Милосављевић.

клима
Фото: Илустрација/ Canva

Грејање на климу током зиме

- Опасност је по мени више током лета због спољних услова и температуре, али то су мале вероватноће. Што се тиче сервисирања, битније је да се уради лети јер су тада екстремнији услови за њен рад. Што се грејања тиче, клима је ипак ту за хлађење, али свакако да мање просторије могу да се угреју на климу, али целе куће или станови захтевају више клима, можда је лично мишљење, али сматрам да је клима више за хлађење. Мањи станови и мање просторије могу да издрже на клими.

Курир

клима уређај мајстор
Вести Друштво
