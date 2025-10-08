ДРАМА У КИТУ
(ВИДЕО) ПРЕДСЕДНИК ЕКВАДОРА МЕТА АТЕНТАТА? На председничку колону летели меци и камење ПЕТОРО УХАПШЕНИХ, ВЛАДА ГОВОРИ О ТЕРОРИЗМУ
КИТО: Пет особа је ухапшено у Еквадору због наводног покушаја атентата на председника те земље Данијела Нобоа, саопштила је данас влада.
Канцеларија председника најавила је да ће ухапшени бити оптужени за кривична дела тероризма и покушаја атентата, преноси Би-Би-Си.
Највећа аутохтона организација Конаје, која је предводила национални штрајк, тврди да су притвореници „произвољно ухапшени“. Протести, покренути због укидања субвенција за дизел, трају више од две недеље, уз масовне маршеве и блокаде путева.
Према подацима Конаје, један демонстрант је погинуо, а неколико припадника оружаних снага је повређено. Влада, с друге стране, поступке демонстраната описује као „криминалне“.
Група од око 500 људи напала је синоћ аутомобил у којем се налазио председник Нобоа.
Министарка за животну средину и енергетику Инес Маркано саопштила је да су нападачи бацали камење на председничко возило док се Нобоа приближавао месту у провинцији Канјар, где је требало да присуствује унапред заказаном догађају.
Према њеним речима, на аутомобилу су касније уочени и трагови од метака. Министарка је званично поднела извештај о покушају атентата на председника, додајући да Нобоа није повређен и да је пет особа приведено.
Само три дана раније, еквадорски председник Данијел Нобоа прогласио је ванредно стање у десет провинција те земље (од укупно 24) због унутрашњих немира изазваних протестима заједнице староседелаца услед раста цена дизела.
Међу разлозима за увођење ванредног стања, које ће трајати 60 дана, Нобоа је навео и недавне изјаве председника Националне конфедерације староседелачких народа Марлона Варгаса, који је упозорио да би протести могли да ескалирају и доведу до заузимања престонице Кита уколико захтеви демонстраната не буду испуњени.