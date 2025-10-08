clear sky
10°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАГЕДИЈА НА АУТО-ПУТУ Једна особа погинула у тешкој несрећи НА ЛИЦЕ МЕСТА УПУЋЕН И ХЕЛИКОПТЕР

08.10.2025. 08:04 09:34
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној несрећи до које је дошло јутрос пре 7 сати на ауто-путу А3 код места Лужани у Хрватској.

У среду ујутру у 6.51 сати оперативно-комуникациони центар полицијске управе Бродско-посавске добио је дојаву да је на ауто-путу А3, северна коловозна трака код места Лужани дошло до саобраћајне несреће.

Упућена су Хитна помоћ и хеликоптерска хитна помоћ. На терен су изашли у ватрогасци. Према последњим информацијама један је човек погинуо. У току је увиђај, преносе 24сата.хр.

ХАК јавља како је прекинут саобраћај због саобраћајне несреће на ауто-путу А3 Брегана-Липовац између чворова Славонски Брод запад и Лужани (193.км) у смеру Брегане. 

Такође, ХАК јавља да је дошло до саобраћајне несрећа на загребачкој обилазници (А3) између чвора Загреб исток и моста Сава (39.км) у смеру Брегане. Вози се уз ограничење брзине од 60 км/х, колона је око 2 км.

(Telegraf.rs)

саобраћајна несрећа ауто-пут
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај