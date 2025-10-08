ТРАГЕДИЈА НА АУТО-ПУТУ Једна особа погинула у тешкој несрећи НА ЛИЦЕ МЕСТА УПУЋЕН И ХЕЛИКОПТЕР
Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној несрећи до које је дошло јутрос пре 7 сати на ауто-путу А3 код места Лужани у Хрватској.
У среду ујутру у 6.51 сати оперативно-комуникациони центар полицијске управе Бродско-посавске добио је дојаву да је на ауто-путу А3, северна коловозна трака код места Лужани дошло до саобраћајне несреће.
Упућена су Хитна помоћ и хеликоптерска хитна помоћ. На терен су изашли у ватрогасци. Према последњим информацијама један је човек погинуо. У току је увиђај, преносе 24сата.хр.
ХАК јавља како је прекинут саобраћај због саобраћајне несреће на ауто-путу А3 Брегана-Липовац између чворова Славонски Брод запад и Лужани (193.км) у смеру Брегане.
Такође, ХАК јавља да је дошло до саобраћајне несрећа на загребачкој обилазници (А3) између чвора Загреб исток и моста Сава (39.км) у смеру Брегане. Вози се уз ограничење брзине од 60 км/х, колона је око 2 км.