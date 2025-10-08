ПАЛЕ ЦЕНЕ ПЕЧЕЊА И ПОВРЋА ПРЕД СЛАВЕ Ево колико вам треба новца за припрему славске трпезе- Детаљан ценовник од ПРЕДЈЕЛА до ПИЋА
За припрему мрсне славе ове године потребно је у просеку издвојити најмање 47.000 динара, показује рачуница Информера.
Сезона слава званично почиње 12. октобра, када верници Српске православне цркве прослављају Михољдан, а наредних пар месеци очекује нас низ крсних слава.
Као и сваког октобра, тако и ове године, домаћини већ увелико почињу са припремама у кућном буџету како би направили што богатију славску трпезу.
Информер је направио детаљну рачуницу која је показала да ове сезоне за припрему мрсне славске трпезе домаћини треба да издвоје од 47.000 до 60.000 динара, што је знатно јефтиније у односу на исти период прошле године.
Свака свечана славска трпеза за почетак служи хладно предјело које је пуно разних сухомеснатих производа, тако да се на столу могу наћи плате сирева, пршута, као и разних теста.
Килограм печенице креће се у просеку од 1.000 динара па све до 1.800 динара, а за мало луксузнији мени потребно је најмање 2.100 динара. За све сухомеснате производе потребно је припремити још 4.400 до 5.600 динара.
Такође, на цену теста утиче да ли их домаћин прави код куће или наручује из пекара. Два килограма пите у пекарама кошта минимум око 1.200, док два килограма кифлица треба платити око 3.000 динара. Према проценама, за 20 гостију треба купити најмање три килограма.
Оно што представља симбол слава јесте славски домаћи колач. Трошкови славског колача у пекарама крећу се између 750 и 1.800 динара, али постоји опција где су славски колачи доступни и за 500 до 600 динара и то када су наручени од жена које се баве прављењем колача.
Ове сезоне бележи се драстичан пад цена поврћа на пијаци, иако су у маркетима цене нешто више. Српске славске трпезе готово увек су богате разним салатама, али и готовим зимницама.
За љубитеље црвене печене паприке ова сезона постала је прави рај, јер килограм исте износи само 90 динара.
Купус није потребан само као салата и прилог, већ је домаћинима потребан и за припрему омиљене славске сарме. Како би намирили потребе и салате и сарме, домаћини неретко узимају 10 килограма овог поврћа чија је цена по килограму износи 30 динара.
Домаћа зимница продаје се на пијацама, а ове сезоне има веома приступачне цене, тако да је за теглу туршије потребно издвојити 700 динара, док за тегла корнишона кошта око 250 динара.
Такође, ајвар је неизоставни део сваке славске трпезе, а једна тегла кошта 1.200 динара.
Прасеће печење се продаје по просечној цени од 2.500 динара по килограму, док је јагњетина нешто скупља, са просечном ценом од 3.400 динара по килограму.
Пола килограма свињског млевеног меса износи у просеку 600 динара, док је јунеће месо 1.400 динара по килограму, а микс ова два је идеално за сваку сарму.
Као прилог, велики број домаћина служи кромпир чија је цена 60 динара по килограму.
У данашње време домаћице углавном купују ситне колаче, а најповољнији у Београду износе 900 динара по килограму, док за оне луксузније треба издвојити до 6.000 динара.
Према досадашњој рачуници, за славску трпезу потребно је издвојити око 47.000 динара.
Пиће је такође велики трошак. Рачуни за пиће често се износе много више од очекиваног износа.
Тако да, литар ракије кошта 1.200 динара па на више, док је за вино потребно издвојити од 900 до 3.200 динара.