СТАНОВИ СА ХИПОТЕКОМ ОПАСНОСТ ИЛИ ПРИЛИКА? Сазнајте како да безбедно купите и уштедите!
Велики број станова у Србији купује се уз помоћ кредита, па није реткост да на некретнини коју купац одабере већ постоји уписана хипотека.
Иако ово изазива сумње и може да отежа решавање стамбеног питања, стручњаци агенције "City Expert" објашњавају да проблем има решење и шта све купци морају да знају о томе, пише Политика.
Хипотека је средство обезбеђења које хипотекарном повериоцу (обично банци) омогућава да, уколико дуг не буде измирен, прода некретнину оптерећену хипотеком и из добијене суме наплати своје потраживање.
– Хипотека представља стварни терет који оптерећује непокретност, без обзира ко је њен власник, тако да је могуће слободно прометовати непокретностима које су оптерећене хипотеком. Међутим, очекивано је да купац неће желети да купи овакву некретнину, па постоји неколико начина који се могу применити у случају продаје – наводе стручњаци за некретнине.
Три начина за решавање хипотеке
1. Продавац сам брише хипотеку (најсигурнија опција)
Продавац измирује дуг према банци из сопствених средстава или из капаре добијене од купца, пре самог закључења уговора. На дан потписивања купац добија лист непокретности без терета и забележби. Овај начин је могућ само ако продавац поседује довољно средстава да у целости врати дуг.
2. Купац директно банци исплаћује дуг (најчешћа опција)
Ово је најчешћи модел: купац део уговорене цене исплаћује директно хипотекарном повериоцу (банци) у висини укупног дуга на дан исплате, а преостали износ исплаћује продавцу.Да би се ово спровело, неопходно је да продавац од банке прибави писмо о намерама.– Писмом о намерама банка се обавезује да ће, након превремене отплате кредита, издати брисовну дозволу за брисање хипотеке – истичу из агенције.У уговору се продавац обавезује да ће у најкраћем року прибавити брисовну дозволу и извршити брисање хипотеке из катастра, те купцу доставити коначно решење о брисању.
3. Продавац преузима обавезу брисања (најризичнија опција)
Купац исплаћује уговорену цену директно продавцу, а продавац се обавезује да ће целокупан износ дуга исплатити банци и обрисати хипотеку из катастра.– Ова опција је најризичнија за купца, јер је могуће да продавац након пријема уговорене цене не измири потраживање хипотекарног повериоца, чиме би непокретност остала оптерећена хипотеком. Уколико продавац не би измиривао своје обавезе, банка би била овлашћена да предметну непокретност прода принудним путем. Због тога треба избегавати овај начин – саветују из агенције "City Expert".
Брисање хипотеке
Хипотека се из катастра брише оног тренутка када обезбеђено потраживање престане да постоји. Када се банци исплати укупан дуг, престаје и основ за постојање хипотеке.
– Одредбама Закона о хипотеци прописана је обавеза повериоца да дужнику и власнику хипотековане непокретности изда потврду о измиреном дугу и сагласност за брисање хипотеке (брисовну дозволу). С тим документом, власник стана подноси захтев надлежној служби катастра за брисање хипотеке, након чега се хипотека уклања и некретнина више нема терета – објашњавају они, додајући да је након тог корака куповина овакве некретнине потпуно безбедна.
Зашто су станови са хипотеком јефтинији?
Куповина стана под хипотеком често је јефтинија од тржишне, с обзиром на то да подразумева одређену правну сложеност и могуће чекање док се терет не обрише из катастра. Због тога се препоручује правно посредовање и подршка искусног агента.
– Одговорност за измирење хипотеке има власник непокретности (продавац), јер је хипотека уписана као средство обезбеђења за његов дуг. Међутим, ако се хипотека не уклони пре продаје, купац може сносити последице, због чега је важно да се брисање хипотеке реши пре или одмах по куповини – закључују стручњаци.