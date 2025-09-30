Историјска одлука: БУГАРСКА ЗАТВАРА ВРАТА РУСКОМ ГАСУ Мађарска и Словачка у страху од енергетског шока! ШТА ТО ЗНАЧИ ЗА СРБИЈУ
Бугарска ће се придружити европском плану за потпуно укидање увоза руског гаса до краја 2027. године, што значи да ће Москва изгубити и последњи гасоводни правац ка ЕУ преко те земље, а Мађарска и Словачка остати без директних испорука.
„Као чланица ЕУ, Бугарска усклађује своје потезе са европским законодавством и политикама, укључујући и планирану забрану увоза руског гаса до краја 2027. године“, изјавио је министар енергетике Жечо Станков за Политицо.
Премијер Росен Жељазков прошле недеље је на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку потврдио да ће Бугарска подржати европски план, након што је амерички председник Доналд Трамп у свом говору позвао Европу да прекине куповину руских енергената.
Брисел је још у јуну представио нацрт закона којим би се увоз руског гаса забранио, најпре кроз раскид краткорочних уговора већ ове године, а затим и кроз постепено гашење дугорочних аранжмана до краја 2027. ЕУ чланице и Европски парламент тренутно воде преговоре о овом предлогу, а коначни договор очекује се до краја године.
Бугарска је данас последња улазна тачка за руски гас у ЕУ преко гасовода „Турски ток“, након што Украјина почетком године није продужила споразум о транзиту. Остале руте Москве су или оштећене или под санкцијама.
Немир у Будимпешти и Братислави
Ова одлука вероватно ће изазвати забринутост у Мађарској и Словачкој, државама које у просеку још увек око 70% потреба за гасом покривају из руских извора и тврде да би забрана значајно повећала цене због ограничених алтернативних рута.
Стручњаци, међутим, истичу да обе земље могу обезбедити довољно гаса преко ЛНГ терминала у ЕУ или додатним испорукама из Норвешке. То је потврдио и бугарски министар Станков: „Не очекујемо да ће Мађарска и Словачка имати проблеме са енергетском сигурношћу.“
Мађарски шеф дипломатије Петер Сијарто изјавио је да га је Софија уверила како „неће довести Мађарску у тешку ситуацију“, нагласивши да је реч само о предлогу, а не донетој одлуци.
Нови ЛНГ план
Бугарска већ ради на регионалном моделу заједничких тендера за увоз америчког течног природног гаса (ЛНГ). „Започели смо разговоре са суседима о могућностима заједничких набавки за дугорочне уговоре за ЛНГ из САД, почевши од следеће године“, рекао је Станков.
Експерти оцењују да би обједињена тражња смањила цену ЛНГ-а, с обзиром на то да су појединачне количине до сада биле премале да би привукле америчке извознике.
Шта је "Турски ток"
Гасовод "Турски ток" је пројекат руског "Гаспрома" и турског "Боташа" који би требало да обезбеди стабилно снабдевање гасом Турске, јужне и југоисточне Европе.
Како је све почело
После пропасти пројекта "Јужни ток" 2014. године, и кризе у руско-турским односима обарањем руског борбеног авиона "Су-24" новембра 2015, уговор о изградњи гасовода "Турски ток" потписан је октобра 2016. године.
Градња је почела маја 2017. године, а први кубици гаса потекли су, данас, 8. јануара 2020.
Где почиње и где се завршава
Гасовод је дуг 930 километара са капацитетом од 31,5 милијарди кубних метара гаса годишње. Први крак пролази кроз Турску, док други крак иде ка и Бугарској, Србији и Мађарској. Србија и Бугарска тај део гасовода називају "Балкански ток". Капацитет сваког крака је 15,75 милијарди кубних метара гаса.
Ова количина енергије довољна је да задовољи потребе 15 милиона средњих домаћинстава.
Траса крака гасовода кроз Србију
Србија је изградила магистрални гасовод дужине 403 километара од бугарске до мађарске границе, односно од Зајечара до Хоргоша, којим ће се допремати гас и из Турског, односно Балканског тока.
Од 1. јануара 2021. пуштена је у рад деоница гасовода кроз територију Србије.