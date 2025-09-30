ОВА ДРЖАВА ЋЕ ДЕЦИ ДАВАТИ 10 ЕВРА МЕСЕЧНО ЗА ПЕНЗИЈУ? Права помоћ или скривена замка банкарског профита
Немачка влада је предложила нови пензиони програм, познат као рана почетна пензија (Frühstartrente), према којем би свако дете и адолесцент између шест и 18 година месечно добијао 10 евра на посебан штедни рачун.
Међутим, експерти указују на то да то није мера којом се могу решити системски проблеми.
Основни циљ програма је подстицање приватне штедње за старост, али стручњаци истичу четири кључне спорне тачке.
Прво, програм захтева додатну бирократију како би се идентификовали корисници и обрачунавале исплате.
Поред тога, годишњи трошкови пројекта премашују милијарду евра, што се сматра неефикасним коришћењем јавних средстава.
Економисти упозоравају и да ова средства нису добро усмерена, пошто би их добијали и милиони младих из породица с високим приходима којима тај новац заправо није потребан.
Четврти проблем је едукативни, пошто би деца могла да стекну погрешан утисак да пензиона штедња значи да држава редовно "поклања" новац.
То је закључак који их не би навео на одговорно управљање личним средствима и одрицање у потрошњи.
Критичари истичу да би највише од пројекта могле профитирати банке, које би задржале значајан део средстава кроз накнаде и дистрибуционе трошкове.
Експерти закључују да је за одрживост система кључан продужетак радног века и реформе које балансирају пензије и економску продуктивност, док "поклони" у облику месечних уплата за децу не решавају стварне проблеме.