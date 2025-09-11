ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ПИО ФОНДА! Уводе се новине, ево како ће се убудуће ОБРАЧУНАВАТИ ПЕНЗИЈЕ
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО фонд) у Србији планира значајну дигиталну трансформацију како би унапредио ефикасност свог пословања.
Фонд је расписао јавну набавку за развој система апликација које ће користити вештачку интелигенцију (АИ) за масовну обраду документације и других административних послова.
Вредност ове инвестиције процењује се на 800 милиона динара (око 6,8 милиона евра).
Циљ овог пројекта је да се смање кашњења и грешке у обради података, који су често резултат велике количине документације коју Фонд свакодневно процесуира. Имплементацијом АИ решења, очекује се бржи приступ информацијама, смањење административних корака, персонализоване услуге, поузданији подаци, већа транспарентност рада институције, доступност у радно време и једноставнија комуникација са корисницима.
Овај "екосистем апликација" користиће АИ за анализу документације и интеграцију финансијских извора података, чиме ће се омогућити ефикаснија обрада захтева корисника и унапређење услуга Фонда.
Очекује се да ће имплементација ових технологија ослободити запослене од рутинских послова, омогућавајући им да се фокусирају на активности које захтевају стручну процену.
Овај корак представља значајан помак ка дигитализацији и модернизацији јавних институција у Србији, са циљем побољшања услуга грађанима и ефикаснијег пословања.