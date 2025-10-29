clear sky
12°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЛАДИ СВЕ ВИШЕ КУПУЈУ СТАНОВЕ НА КРЕДИТ СА СУБВЕНЦИОНИСАНИМ КАМАТАМА Мали: До сада кров над главом обезбедило 3.755 младих, ускоро нова одлука о ПРОШИРЕЊУ ГАРАНТНЕ ШЕМЕ

29.10.2025. 09:09 09:24
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
млади
Фото: Илустрација/ Canva

Први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да је до сада 3.755 младих купило први стан, по програму о субвенционисаним каматама за кредите за станове за младе, а 1.100 њих већ су или завршили преговор око уговора или су у току.

"Значи око 5.000 младих, добија своју прву некретнину кроз субвенционисане кредите. Учешће је 1,0 одсто, а просек када је износ узетих кредита у питању је 80.000 евра, дакле учешће је 800 евра, што је цена мало бољег мобилног телефона", рекао је он за ТВ Пинк.

Додао је да је за ову гарантну шему издвојено 400 милиона евра а да ће у наредних десетак дана бити донета нова одлука о проширењу гарантне шеме за још 200 милиона евра, тако да ће бити новца да и у наредној години могу да се покрију сви захтеви.

Мали је навео да је 20 одсто људи који су већ добили кредите или незапослени или запослени на одређено време и подсетио да је могућност да и они добију кредите била критикована у почетку примене програма.

Позвао је младе да конкуришу за ова средства и тако на повољан начин реше ово важно животно питање.

кредити станови
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај