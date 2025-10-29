МЛАДИ СВЕ ВИШЕ КУПУЈУ СТАНОВЕ НА КРЕДИТ СА СУБВЕНЦИОНИСАНИМ КАМАТАМА Мали: До сада кров над главом обезбедило 3.755 младих, ускоро нова одлука о ПРОШИРЕЊУ ГАРАНТНЕ ШЕМЕ
Први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да је до сада 3.755 младих купило први стан, по програму о субвенционисаним каматама за кредите за станове за младе, а 1.100 њих већ су или завршили преговор око уговора или су у току.
"Значи око 5.000 младих, добија своју прву некретнину кроз субвенционисане кредите. Учешће је 1,0 одсто, а просек када је износ узетих кредита у питању је 80.000 евра, дакле учешће је 800 евра, што је цена мало бољег мобилног телефона", рекао је он за ТВ Пинк.
Додао је да је за ову гарантну шему издвојено 400 милиона евра а да ће у наредних десетак дана бити донета нова одлука о проширењу гарантне шеме за још 200 милиона евра, тако да ће бити новца да и у наредној години могу да се покрију сви захтеви.
Мали је навео да је 20 одсто људи који су већ добили кредите или незапослени или запослени на одређено време и подсетио да је могућност да и они добију кредите била критикована у почетку примене програма.
Позвао је младе да конкуришу за ова средства и тако на повољан начин реше ово важно животно питање.