ОД ВОЗИЛА ДО СОЛАРНИХ ПАНЕЛА: Лизинг помаже економију Србије ЗА ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ УЛОЖЕНО ДЕСЕТ МИЛИЈАРДИ ЕВРА
БЕОГРАД: Лизинг индустрија Србије је за нешто више од две деценије колико постоји на тржишту Србије, домаћу привреду помогла са 10 милијарди евра, а закључено је 300.000 уговора, речено је данас на годишњој конференцији о лизингу у организацији Асоцијације лизинг компанија Србије (АЛЦС) и уз подршку Привредне коморе Србије.
Председник Управног одбора АЛЦС Бојан Ерак је истакао да су возила највидљивији део овог тржишта, али да се лизингом не финансирају само возила.
"Скоро половину свих нових путничких и лаких доставних возила смо финансирали ми, лизинг куће. Возила јесу највидљивија али ми финансирамо и пољопривредну механизацију, транспорт, производне линије, финансирамо медицинску опрему, соларне панеле, одрживу енергију, некретнине, а ове године смо финансирали и наш први авион", рекао је он.
Као посебно важно је истакао то што су мала и средња предузећа највећи и највернији корисници лизинга.
Према његовим речима, лизинг им помаже да покрену своје пословање, да расту и да се развијају.
"Претходна година је била најуспешнија од свих година у нашем сектору. Оно што нас посебно издваја и о чему ће бити више речи у другом панелу, јесте дигитална трансформација. Могу да кажем да смо као индустрија једна од најнапреднијих индустрија генерално у Србији, када причамо о дигитализацији, јер се данас лизинг одобрава за два минута, уговори се потписују електронски, процеси су аутоматизовани и оптимизовани помоћу вештачке интелигенције", истакао је он.
Оценио је да су људи најважнији ресурс овог сектора и навео податак да у лизинг индустрији у Србији ради 429 људи.