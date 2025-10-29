ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Канаринци убедљивом победом против Кисачана чувају врх табеле
РФК Н.С. 2025 - Татра 3:0 (2:0)
НОВИ САД: Стадион на Детелинари, гледалаца 200, судија: Струхарик (Нови Сад), стрелци: Станковић у 14. Ракић у 19. (из пенала) и Галовић у 89. минуту. Жути картони: Бојовић (РФК Нови Сад), Гужвица (Татра).
РФК Н.С. 2025: Новковић, Лакићевић, Портнер, Ћирић (Опачић), Бојовић, Пешевић, Ловре (Галовић), Павловић (Мишковић), Ракић, Ковачевић (Танасијевић), Станковић (Орловић).
ТАТРА: Муњас, Ђуровка, Костић, Маковник, Багоња, Кончаревић, Гужвица, Курешевић, Хрћан, Ивков, Муха.
Фудбалери Новог Сада уписали су још једну победу и након овог кола издвојили се на првом месту на табели.
Кренуло је поготком Марка Станковића, који се одлично снашао након доброг центаршута Зорана Ракића. Пет минута касније и Ракић се уписао у листу стрелаца, када је био неумољив са беле тачке.
Претходно је у казненом простору оборен Ловре. С тим резултатом се отишло на одмор. У наставку се углавном играло на средини терена.
Једини погодак у другом делу виђен је у 89. минуту и дело је Галовића, који је одлично истрчао контранапад и рутински погодио. У овом колу навијачи домаћег клуба славили су 35 година постојања чувене “Кориде”, а играчи су им то на најлепши начин вратили.
Милетић - Бачка 1:1 (0:1)
МОШОРИН: Игралиште Милетића, гледалаца 30, судија. Штрбац (Сремска Каменица), стрелци: Д. Тривуновић у 90+2. (из пенала) за Милетић, а Леђанац у 4. минуту за Бачку. Жути картони: Калаковић (Милетић), Л. Трифунов, Умићевић (Бачка).
МИЛЕТИЋ: А: Лишић, Малетин, Калаковић (Кнежевић), Симић, Т. Тривуновић (Јанковић), Бањац, Гелић (Г. Тривуновић), Д. Тривуновић, Павловић, Станковић, М. Тривуновић.
БАЧКА: Ивић, Булатовић (Беговић), Косановић, М. Марковић, Д. Марковић, Л. Трифунов, Д. Умићевић (Дан. Умићевић), Виши, Куриш (Шувак), Леђанац, Царић (Миљевић).
Први изгубљени бод Бегечана у првенству десио се на тешком гостовању одличној екипи Мошорина.
Гости су повели рано, већ у 4. минуту, преко искусног Леђанца и након тога углавном контролисали утакмицу у првом делу.
Ипак, у другом полувремену домаћа екипа имала је иницијативу, покушавала на све начине да стигне до изједначења, а то им је пошло за ногом у надокнади времена када је Д. Тривуновић погодио са беле тачке.
Стражилово - Хајдук (Г) 1:2 (0:2)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилово, гледалаца 30, судија: јочић (Нови Сад), стрелци: Анабуси у 90+6. за Стражилово, а Којић у 16. и Малешевић у 20. минуту. Жути картони: Кизић (Стражилово), Дудић, Галић (Хајдук).
СТРАЖИЛОВО: Кизћ, Недић, Пуношевац (Дубаић), Миљевски (Голубовић), Димић, Јовчић (Поповић), Вуковић, Вунић, Вулетић (Маровић), Бабић (Анабуси), Пантић.
ХАЈДУК: Матић, Дудић, Смиљанић, Ракић, Аникић, Галић, Којић, Катић, Радаковић, Малешевић, Цветковић.
Гардиновчани су изненадили домаћу екипу и успели да однесу сва три бода. У првом делу сусрета гости су два пута успели да погоде, прво преко Којића, а затим и Малешевића.
У наставку домаћи су покушавали да се врате, али чврста екипа Хајдука се одлично бранила. Поклекли су тек у дубокој надокнади када је Анабуси погодио, што је било довољно само да домаћи ублаже пораз.
Динамо - Борац 2:0 (2:0)
БУДИСАВА: Играли-ште „Мала Грбавица”, гледалаца 30, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Бикицки у 12. и Гојков у 29. минуту. Жути картон: Карановић (Борац).
ДИНАМО: Ракита, Зељић, Цветковић, Вулетић (Грујић) Вишекруна (Лојаница), Прерадовић, Бикицки, Сабо, Поткоњак, Лимановић.
БОРАЦ: Живић, Карановић, Лукић (Кесић), Маричић, Симендић, Тодорић, Миљковић (Бурсаћ), Карадеглић, Трифунов, Нинковић, Предојевић.
Бачка (Ђ) - Ченеј 6:0 (2:0)
ЂУРЂЕВО: Игралиште Бачка, гледалаца 40, судија: Шендер (Нови Сад), стрелци: Рогић у 15. 17. 57. 87. Н. Нађфеј у 49. и Топчиов у 64. минуту. Жути картон: Приновић (Ченеј).
БАЧКА: Бајат, Д. Тривуновић, Чегар (Панић), Н. Нађфеј (Драгин), Вујовић, Љ. Тривуновић (Топчиов), Станковић, С. Тривуновић (Н. Нађфеј), Рогић, Дејановић, Рац (Вујовић).
ЧЕНЕЈ: Мијић, Ћурчић (Радић), Стојановић (Васиљевић), Малетић (Вилотијевић), Крстић, Милановић (Пешић), Стојковић, Кременовић, периновић, Делибашић, Брзак (Ловренковић).
Слога - Центар 0:5 (0:3)
ЛОК: Игралиште Слога, гледалаца 30, судија: Боснић (Нови Сад), стрелци: Врбашки у 24. и 27. и Вулин у 38. 59. и 90. минуту за Центар.
СЛОГА: Радовановић, Јојарт, Влаовић, Ивошевић, Савић, Берар, Рончевић (Шарић), Мађар, Цуцић (Борбељ), Видић, Ахметовић.
ЦЕНТАР: Стеванов, Пејаковић, Гатарић, Грујић (Томић), Цакић (Шашић), Ербес, Врбашки (Симић), Десница (Копривица), Вулин, Сурдучки, Почек (Камберовић).
Обилић - Железничар 0:6 (0:5)
ВИЛОВО: Игралиште Обилић, гледалаца 50, судија: Маријанац (Раковац), стрелци: Ћелић у 2. и 35. Ђурица у 4. Кокановић у 39. (из пенала) и Видаковић у 44. и 90. минуту. Жути картони: Добрић, Барашин (Обилић), Ђурица (Железничар). Црвени картон: Барашин (Обилић).
ОБИЛИЋ: Калаковић, Љ. Панић, Џамбас, С. Добрић, Барашин, Драг. Панић, Скелеџић, С. Панић (У. Панић), Гардиновачки, Драгут. Панић, В. Панић (Ђурић).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Кокановић, Јовановић, С. Ђурица, Лаловић (Бјелобаба), Буквић, В. Ђурица (П. Тадић), Савин, Ћелић (Јефтић), Црнић (Бериша), Видаковић, Димић (Недић).
Припремио: Ђ. Л.