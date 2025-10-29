scattered clouds
КОНТРОЛИСАНА ВОДА ШЕСТ ЈАВНИХ ЧЕСМИ Неисправна четири извора

29.10.2025. 10:14 10:52
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
Фото: Дневник

Према новом извештају Института за јавно здравље Војводине, четири од шест узорака воде са јавних чесми и бунара у Сремским Карловцима не одговара правилницима о здравственој исправности воде за пиће.

Неисправан је артески бунар у Улици браће Дејановић 5 због повећаних вредности нитрата. 

Због повећане концентрације гвожђа артески бунар код зграде старе Железничке станице је неисправан. 

Вода са каптаже у Мичуриновој бб микробиолошки, физичко-хемијски је неисправна, као и каптажа на Доки.

Из општинског Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине наводе да се не препоручује употреба воде са здравствено неисправних бунара јер представљају опасност по здравље људи. 

ЈКП „Белило“ дужно је да на неисправним чесмама и бунарима постави обавештење о томе.

Здравствено исправни бунари су у Карађорђевој 12 и у дворишту музеја.

јавне чесме Сремски Карловци
19.10.2025. 12:11 12:38
