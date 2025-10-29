КОНТРОЛИСАНА ВОДА ШЕСТ ЈАВНИХ ЧЕСМИ Неисправна четири извора
Према новом извештају Института за јавно здравље Војводине, четири од шест узорака воде са јавних чесми и бунара у Сремским Карловцима не одговара правилницима о здравственој исправности воде за пиће.
Неисправан је артески бунар у Улици браће Дејановић 5 због повећаних вредности нитрата.
Због повећане концентрације гвожђа артески бунар код зграде старе Железничке станице је неисправан.
Вода са каптаже у Мичуриновој бб микробиолошки, физичко-хемијски је неисправна, као и каптажа на Доки.
Из општинског Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине наводе да се не препоручује употреба воде са здравствено неисправних бунара јер представљају опасност по здравље људи.
ЈКП „Белило“ дужно је да на неисправним чесмама и бунарима постави обавештење о томе.
Здравствено исправни бунари су у Карађорђевој 12 и у дворишту музеја.