СРЕМСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА Вогањци спретнији од Вишњичана

29.10.2025. 10:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
2
Фото: screenshot/ Youtube/ PFS Srem

Слога - Хајдук (В) 2:1 (2:1)

ВОГАЊ: Стадион Слоге, гледалаца: 70, судија: Бошковић (Салаш Ноћајски), стрелци: Стојановић у 4. и Грујић у 38. минуту (Слога), Радовановић у 24. минуту (Хајдук В). Жути картони: Павлов, Глувић, Стојановић, Цветковић (Слога), Радовановић, Томшић, Ветеха (Хајдук В).

СЛОГА: Цветковић, Глувић, Стикић, Пријић (Беговић), Стојановић, Павлов (Марин), Грујић, Ђекић, Шуман (Гвозденовић), Мирчетић (Вукосављевић), Сремчевић. 

ХАЈДУК (В): Митровић, Мијатовић, Тривунић (Кљајић), Томшић, И. Грбић, Марјановић, Ветеха, Стојшић, Утвић, Перић, Радовановић. 

Већ у четвртом минуту Горан Стојановић извео је прекид са леве стране и упутио оштру лопту на пет метара ка голу, играчи су скочили и збунили голмана Хајдука Митровића, а лопта је завршила у мрежи.

У 31. минуту Вишњичани су изједначили. Одбрана Слоге није најбоље интервенисала после набачене лопте, најприсебнији је био Милан Радовановић који ју је сачекао и прецизним шутем погодио гол.

У 38. минуту Никола Грујић је проиграо Стојановића по десној страни, овај је набацио лопту пред гол Хајдука, а иницијатор акције у паду ногом погодио гол.

Гости су тражили фаул у претходној акцији, али судија је сматрао другачије.

Камени - Хајдук (Ш) 0:2 (0:0)

АШАЊА: Стадион Каменог, гледалаца: 100, судија: Галић (Сремска Митровица), стрелци: Радивојевић у 67. и Бераковић у 89. минуту. Жути картони: Пилиповић, Арсић (Камени), Николин, Марчета (Хајдук Ш).

КАМЕНИ: Вукашиновић, Пилиповић, Антонијевић (Јерковић), Арсић, Паунковић, Праљић (Радовановић), Требец, Бежановић, Маричић, Џановић, Јовановић (Турчиновић).

ХАЈДУК (Ш): Штампар, Радовановић, Чапеља, Љубојевић, Николин (Чавић), Бераковић, Радивојевић (Симић), Чучковић (Врачев), Нинић, Бировљев, Марчета.

Играчи Каменог нису успели да освоје макар бод на свом терену. Шимановчани су оба поготка постигли у другом полувремену.

У 67. минуту Страхиња Радивојевић је шутирао са око 17 метара од гола и погодио мрежу. У 89. минуту Марко Бераковић је готово са истог места, само левом ногом, погодио за победу свог тима.



Резултати и Пласман

Резултати
Резултат
Јединство – Напредак 2:2
Подриње – Сремац 7:1
Полет – Борац 2:0
Слога – Хајдук (В) 2:1
Партизан – ЧСК 1:1
Камени – Хајдук (Ш) 0:2
Зека Буљубаша – Будућност 2:1
1. мај – Љуково 1:1
Пласман
Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Полет 11 9 1 1 26:8 28
2 Подриње 11 9 0 2 33:9 27
3 1. мај 11 7 3 1 23:15 24
4 ЧСК 11 7 2 2 15:9 23
5 Јединство 11 6 2 3 18:13 20
6 Напредак 11 5 4 2 17:8 19
7 Љуково 11 4 4 3 16:13 16
8 Хајдук (Ш) 11 5 1 5 18:19 16
9 Слога 11 4 2 5 18:18 14
10 Зека Буљ. 11 4 1 6 10:16 3
11 Борац 11 2 3 6 10:16 9
12 Хајдук (В) 11 2 3 6 11:19 9
13 Камени 11 3 0 8 7:17 9
14 Будућност 11 3 0 8 17:28 9
15 Сремац 11 2 1 8 9:24 7
16 Партизан 11 2 1 8 15:31 7

Полет - Борац 2:0 (2:0)

НОВИ КАРЛОВЦИ: Стадион ФК Полет, гледалаца: око 100, судија: Митровић (Рума), стрелци: Бурка у 17. и Тодоровић у 20. минуту. Жути картони: Митровић (Полет), Врањковић (Борац).

ПОЛЕТ: Лалић, Алемпић, Митровић, Бубало (Марковић), Вукобратовић, Тодоровић, Бурка (Кркобабић), Николаш (Ракар), Рагастовац, Буквић, Котуљач (Заов).

БОРАЦ: Јандрић (Христов), Симић, Мишчевић (Жунић), Лазић, Чоњагић (Стевановић), Бијелић (Делић), Недимовић, Штрбачки (Макивић), Станивуковић, Ристић, Врањковић. 

Новокарловчани чврсто држе лидерску позицију. Овога пута са два гола у мрежи испратили су Мартинчане.

 У 17. минуту Бубало је упутио лопту напред пребацивши одбрану Борца, голман Јандрић је изашао, а Марко Бурка га је лобовао иако је био искоса са десне стране.

У 20. минуту корнер је изведен са леве стране на прву стативу, Немања Тодоровић је захватио лопту главом и она је завршила у мрежи. 

1. мај - Љуково 1:1 (1:0)

РУМА: Стадион ФК 1. маја, гледалаца: око 100, судија: Тодић (Врдник), стрелци: Штековић у 33. минуту (1. мај), Дубајић у 81. минуту (Љуково). Жути картони: Лужајић (1. мај), Жижић (Љуково).

1. МАЈ: Косановић, Познан, Витас, Лужајић, Маројевић, Достанић, Ћурко, Штековић, Трумић, Вуковић, Алексић.

ЉУКОВО: Чарапић, Блануша, Ђилас, Чича, Грујин, Дубајић, Жижић, Плећаш, Стефановић, Драгосављевић, Бртка.

Румљани су први повели, али су Љуковчани још једном показали да тешко губе утакмице и у гостима.

 У 33. минуту голман Љукова Чарапић истрчао је на ”дугачку лопту” Румљана, али ју је промашио, она је незгодно одскочила а Марко Штековић је то испратио и спровео је у мрежу. Нису се Љуковчани предавали.

 У 81. минуту изведен је слободан ударац са десне стране, али далеко од гола, на набачену лопту Алекса Дубајић је највише скочио, захватио је главом и погодио гол. 

 Припремио: М. К.

мале лиге сремска лига
Спорт Фудбал
