29.10.2025.
Нови Сад
НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ Све пумпе НИС-а раде нормално

29.10.2025. 11:16
Дневник
Дневник
Фото: pixabay.com

Сви малопродајни објекти Нафтне индустрије Србије послују тренутно у редовном режиму рада, уредно су снабдевени и обезбеђене су довољне залихе нафтних деривата за домаће тржиште.

Плаћање горива и друге робе на пумпама могуће је извршити готовином и “дина” платним картицама свих банака, речено је Танјугу у НИС-у. Може се платити и корпоративним картицама, м-банкинг апликацијом свих банака путем опције “ИПС покажи”, као и Drive Go апликацијом (само уз ИПС начин плаћања).

Уз наведене начине плаћања, као и у претходном периоду, потрошачи могу остваривати погодности програма лојалности “Са нама на путу”, као и картицама “такси” и “агро”.

“У новонасталим околностима један од приоритета компаније НИС наставља да буде уредно снабдевање тржишта свим врстама нафтних деривата. НИС на тржишту Србије руководи малопродајном мрежом од више од 320 бензинских станица, а у овом тренутку сви малопродајни објекти НИС-а послују у редовном режиму рада”, наводе из НИС-а.

У НИС-у кажу да пажљиво прате актуелну ситуацију и да ће у случају било каквих промена у оквиру пословања јавност бити благовремено обавештена.

НИС бензинске пумпе
Дневник
Дневник
