РУСКИ ЛУКОИЛ ПРОДАЈЕ ИМОВИНУ У ИНОСТРАНСТВУ У Србији 180 запослених
Руска компанија Лукоил саопштила је да планира да прода своју имовину у иностранству, због санкција које су јој увеле Сједињене Америчке Државе.
У саопштењу се додаје да су почеле да се разматрају понуде потенцијалних купаца, преноси ТАСС.
Продаја имовине спроводи се у складу са лиценцом америчке Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАЦ) за ликвидацију. Уколико буде потребно, компанија планира да поднесе захтев за продужење лиценце, како би се осигурао континуирани рад њене међународне имовине, наводи се у саопштењу.
Америчко Министарство финансија увело је прошле недеље нове санкције компанијама Росњефт, Лукоил и за 34 њихове филијале, али је одобрило трансакције са тим компанијама до 21. новембра, уколико су везане за ограничавање својих активности због уведених санкција.
Лукоил Србија, заузима друго место по броју бензинских станица на тржишту Републике Србије. У компанији ради око 180 запослених, а кроз партнерску, дилерску мрежу компанија запошљава још око 800 људи. Лукоил Србија послује кроз мрежу од 112 активних бензинских станица широм Србије, као и два нафтна складишта, у Дољевцу и Остружници. Пословна зграда друштва налази се у савременом здању на Новом Београду.