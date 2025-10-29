НАЈНИЖА ЦЕНА РАДА УЗДУЖ И ПОПРЕКО ЕВРОПЕ Минималац у Мађарској 700 евра, у Украјини 200 У ЛУКСЕМБУРГУ ПРЕКО 2.500
Просечна минимална зарада у Србији износи 80.555 динара бруто, односно 58.630 динара нето. Када се то преведе у европску валуту, просечан минималац износи око 685 евра бруто, односно око 500 евра нето.
Медијална зарада, коју зарађује око половине укупног броја запослених, у јулу је била 85.000 динара или 723 евра, док је просечна зарада тог месеца износила 109.071 динара, односно око 928 евра.
Минимална зарада као категорија постоји и у другим европским земљама, а износи се знатно разликују, баш као и просечне зараде. Директива Европске уније о примереним минималним зарадама, по речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, предвиђа да минимална зарада треба да буде најмање 60 одсто бруто медијалне плате и 50 одсто просечне зараде, а државе чланице ЕУ морају обезебедити да колективно преговарање обухвати најмање 80 одсто запослених.
1.200 евра најнижа плата у Словенији
2.500 евра минималац у Луксембургу
Он указује да, нажалост, према подацима ЕКС, минимална зарада у већини чланица ЕУ није досегла овај праг, а у многима је колективно преговарање на историјском минимуму, те да је егзистенција радника све угроженија и зато је неопходно да се синдикати повежу и заједно боре за бољи положај радника.
Није добро што је код нас минимална зарада постала основна зарада (председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић)
– Србија није чланица ЕУ, али смо се надали да ће се и код нас примењивати та правила – каже Милић. – Будући да минимална зарада није сваког месеца иста, јер зависи од броја радних сати, у појединим месецима минимлац ипак достигне те стандарде, а у неким не. Међутим, оно што није добро јесте то што је код нас минимална зарада заправо постала основна зарада, а не би требало да буде, јер се минималац исплаћује у ограниченом року и то онда када се предузеће/фирма нађе у одређеним тешкоћама. Додатни проблем је и то што у Србији, практично, реални сектор нема потписан колективни уговор.
Следеће године ново повећање у Србији
Од почетка следеће године минимална цена рада у Србији ће у просеку бити 64.554 динара, што је око 550 евра, а обрачунаваће се на основу минималне сатнице од 371 динар. Просечан минималац ће у односу на сада важећи бити већи за око 6.000 динара. Минимална зарада ће се, у зависности од броја радних сати у месецу, кретати од 59.360 до 68.260 динара.
– Садашњи минималац је око 500 евра, од наредне године биће око 550 евра, а до 2027. минимална нето зарада у Србији требало би да буде око 650 евра, како је најавио председник Србије Александар Вучић – каже Горан Милић.
Минималне зараде запослених у Европи веома су различите и велики је раскорак у висини минималца у најразвијенијим земљама и онима на истоку Европе. По подацима Еуростата, највиша минимална зарада у Европи је у Луксембургу – већа од 2.500 евра, а најнижа у Украјини – око 200 евра. Када је реч и нашем региону, у Словенији је минималац око 1.200 евра, Хрватској око 970 евра, Румунији 750, Мађарској око 700 евра. Минималне зараде ниже него у Србији исплаћују се у Црној Гори, Албанији, Северној Македонији.