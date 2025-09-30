ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НАФТОВОДА ОД НОВОГ САДА ДО АЛЂА ДО КРАЈА 2025. Мали са Сијартом: Изградња новог гасовода је приоритет!
БЕОГРАД: Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали разговарао је данас у Београду са министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом о сарадњи на заједничким пројектима, као и изградњи нафтовода од Новог Сада до Алђа, чији је почетак радова планиран до краја 2025. године.
Наш фокус био је на јачању економских веза, обезбеђивању енергетске стабилности, развоју заједничких инфраструктурних пројеката и унапређењу граничних прелаза, укључујући успостављање 'зелених коридора' на прелазима Келебија-Томпа и Хоргош-Реске, навео је Мали на свом Инстаграм налогу.
Како је Мали истакао, приоритет је и изградња новог гасовода од Хоргоша до Појата, развој Панонског коридора за пренос електричне енергије и успостављање заједничке берзе електричне енергије Србија-Мађарска-Словенија.
Посебан значај има и завршетак модернизације брзе пруге Београд-Будимпешта, која ће додатно повезати две земље, додао је министар.
Захвалио сам Сијарту на потврђеном учешћу Мађарске на Експу 2027, великом догађају који ће бити стециште пословних прилика за цео регион, истакао је Мали.
У првих седам месеци ове године робна размена са Мађарском достигла је више од 2,14 милијарди евра, што је раст од 14 одсто у односу на исти период прошле године, а мађарске компаније данас у Србији запошљавају више од 6.600 радника, навео је министар.
Поносно могу да кажем да су односи Србије и Мађарске на највишем, пријатељском нивоу и да верујем да сарадња са овом пријатељском земљом има огроман потенцијал за даљи развој. Управо то ће бити један од наших приоритета у наредном периоду, закључио је Мали.