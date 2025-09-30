МИЛИЈАРДА ОД ТРГОВИНЕ ДРВИМА У СРБИЈИ Ево како су пословала дрвопрерађивачка предузећа и ко је најуспешнији међу њима
Уочи грејне сезоне, када потражња за дрветом као огревом нагло расте, индустрија обраде и резања дрвета добија посебан значај за домаћу привреду.
У Србији, где велики број домаћинстава и даље користи дрво као примарни енергент, ова делатност представља једну од кључних карика у ланцу енергетске сигурности.
Током јесени и зиме резано дрво – било у облику цепаница, брикета или пелета – постаје неопходан ресурс не само за домаћинства, већ и за јавне установе и привредне субјекте који користе чврста горива.
Предузећа која се баве обрадом дрвета снабдевају тржиште грађевинским и столарским материјалом, али и огревним сортиментима, директно утичући на енергетску стабилност локалних заједница. Како је раније писао Бизнис.рс, најниже трошкове грејања у предстојећој сезони имаће управо домаћинства која користе дрва, показује анализа Агенције за енергетику Републике Србије.
Према подацима бонитетне куће CompanyWall, у 2024. години је у овој делатности било регистровано 1.603 предузећа, од којих је трећина – тачније 548 – пословала у плусу. Укупна добит сектора износила је више од милијарду динара – 1.307.831.000 динара.
На врху листе најуспешнијих налази се предузеће Милутиновић из Ивањице, које продаје огревно дрво. Оно је у прошлој години остварило добит од 165,5 милиона динара, уз приход од 1,57 милијарди динара. Следеће је Crown Forest, такође из Ивањице, познато по продаји пелета, са добити од 154,3 милиона динара и највећим укупним приходима у сектору – 1,92 милијарде динара.
Треће место заузима предузеће Браћа Марић из Чачка, које је постало познато по производњи собних врата.
На четвртом месту је Украс из Чачка, са приходима од 524,6 милиона динара и добити од 119,6 милиона. Основано је 1970. године као самостална столарска радионица и од тада је Украс израстао у лидера у производњи лајсни на Балкану. Њихов каталог обухвата разноврсне производе: беле МДФ лајсне, фолија лајсне, паркет лајсне, лајсне за ламинат, унутрашња врата и лајсне за слике.
Према речима Гордане Радосављевић из компаније Украс, основну сировину – дрво – увозе из Аустрије, Чешке и Босне и Херцеговине.
„Најтраженије су беле медијапан лајсне које увозимо из Украјине и Румуније”, каже Радосављевић и додаје да рат у Украјини није утицао на пословање и да се сарадња са украјинским добављачем одвија неометано.
Треба напоменути да се индустрија обраде дрвета суочава са бројним изазовима: повећана потражња током грејне сезоне ствара притисак на капацитете, логистику и цене. Недостатак квалификоване радне снаге, раст цена сировина и потреба за модернизацијом опреме додатно компликују пословање. Уз то, све строжи еколошки стандарди и захтеви за сертификацијом дрвета захтевају додатна улагања и усклађивање са законодавством.
Савремени системи за CNC обраду, 3Д моделовање и аутоматизоване линије захтевају додатна улагања и обуку запослених.
Упркос свему, обрада дрвета остаје витална делатност са широком применом – од грађевинарства и намештаја до уметности и индустријског дизајна.