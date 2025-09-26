scattered clouds
18°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПИО ФОНД СЕ ОГЛАСИО Реч је о септембарским пензијама ЕВО КАКО ЋЕ ИЋИ ИСПЛАТА

26.09.2025. 11:55 11:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
пензије
Фото: Илустрација/ Canva

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава своје кориснике о датумима исплате пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања за септембар.

Пензионерима самосталних делатности пензије за септембар биће уплаћене 2. октобра на текуће рачуне, а истог дана почеће исплата на кућне адресе и на шалтерима испоручних пошта.

Пољопривредним и војним пензионерима пензије за септембар биће уплаћене 4. октобра на текуће рачуне, а од 6. октобра почеће исплата на кућне адресе и на шалтерима испоручних пошта.

За пензионере из категорије запослених исплата пензија за септембар биће 10. октобра на текуће рачуне, а истог дана почеће исплата на кућне адресе и на шалтерима испоручних пошта.  

Исплата пензија за септембар за пензионере Фонда ПИО којима је пребивалиште у државама насталим на простору бивше СФРЈ почиње 10. октобра 2025. године.

пензије новчаник
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај