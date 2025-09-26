ПИО ФОНД СЕ ОГЛАСИО Реч је о септембарским пензијама ЕВО КАКО ЋЕ ИЋИ ИСПЛАТА

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава своје кориснике о датумима исплате пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања за септембар.

Пензионерима самосталних делатности пензије за септембар биће уплаћене 2. октобра на текуће рачуне, а истог дана почеће исплата на кућне адресе и на шалтерима испоручних пошта.

Пољопривредним и војним пензионерима пензије за септембар биће уплаћене 4. октобра на текуће рачуне, а од 6. октобра почеће исплата на кућне адресе и на шалтерима испоручних пошта.

За пензионере из категорије запослених исплата пензија за септембар биће 10. октобра на текуће рачуне, а истог дана почеће исплата на кућне адресе и на шалтерима испоручних пошта.

Исплата пензија за септембар за пензионере Фонда ПИО којима је пребивалиште у државама насталим на простору бивше СФРЈ почиње 10. октобра 2025. године.