ПАОРИ НЕ ПРОПУСТИТЕ! Последњи дани за пријаву за 20.000 динара подстицаја ЕВО ШТА ТРЕБА ДА УРАДИТЕ
26.09.2025. 10:19 10:50
Коментари (0)
Рок за пријаву на јавни позив Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде истиче 30. септембра.
Позив је расписан 1. септембра и односи се на подстицаје за краве намењене узгоју телади.
Подстицај износи 20.000 динара по грлу.
Право на пријаву имају:
- правна лица,
- предузетници,
- физичка лица – носиоци регистрованих комерцијалних пољопривредних газдинстава.
Услови:
- газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и обновљено за текућу годину,
- крава мора бити отељена у периоду од 1. априла претходне године до 31. марта ове године,
- за исто грло подстицај се може остварити само једном у току календарске године.
Пријаве се подносе искључиво електронски – преко платформе еАграр или портала еПодстицаји.