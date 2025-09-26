few clouds
ПАОРИ НЕ ПРОПУСТИТЕ! Последњи дани за пријаву за 20.000 динара подстицаја ЕВО ШТА ТРЕБА ДА УРАДИТЕ

26.09.2025. 10:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Рок за пријаву на јавни позив Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде истиче 30. септембра.

Позив је расписан 1. септембра и односи се на подстицаје за краве намењене узгоју телади.

Подстицај износи 20.000 динара по грлу.

Право на пријаву имају:

  • правна лица,
  • предузетници,
  • физичка лица – носиоци регистрованих комерцијалних пољопривредних газдинстава.

Услови:

  • газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и обновљено за текућу годину,
  • крава мора бити отељена у периоду од 1. априла претходне године до 31. марта ове године,
  • за исто грло подстицај се може остварити само једном у току календарске године.

Пријаве се подносе искључиво електронски – преко платформе еАграр или портала еПодстицаји.

Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
