ПРОСЕЧНА ПЛАТА СВЕ ВЕЋА Новосађани у новчанику имају више од републичког просека, док су војвођанске зараде на 875 евра ЕВО ГДЕ СУ КОВЕРТЕ НАЈТАЊЕ

У односу на јул 2024. године, просечне бруто зараде номинално су веће за 11,4 одсто, а реално 6,2 одсто, а просечна нето зарада номинално је већа 11,5 одсто, а реално 6,3 одсто. Раст бруто зарада у периоду јануар-јул 2025. године, у односу на исти период прошле године, износио је 11,1 одсто номинално, а 6,4 одсто реално, а просечна нето зарада већа је за 11 одсто номинално, односно 6,3 одсто реално.



Медијална зарада, коју зарађује око половине укупног броја запослених, у јулу је била 85.000 динара

Јулска просечна зарада је била 1.996 динара виша од оне исплаћене у јуну, када је износила 107.075 динара, а виша је и медијална плата, коју зарађује око половине укупног броја запослених. Наиме, у јулу је медијална плата била 85.000 динара, што је 1.475 динара више него у јуну, када је у коверти било 83.525 динара.

928 евра просечна плата у Србији

Зараде запослених у Војводини у јулу су, у просеку, биле мање од износа исплаћеног на републичком нивоу, а разлика је 6.148 динара. Просечна јулска зарада у покрајини била је 102.923 динара или око 875 евра. И у Војводини су, у просеку, у јуну коверте биле дебље него месец дана раније. Разлика је 2.034 динара јер је у јуну просечна војвођанска зарада износила 100.889 динара

Фото: Дневник

Слика зарада запослених у Војводини већ дуго се готово уопште не мења. Од седам области, колико их је у Војводини, у јулу је само у Јужнобачкој области зарада била виша од републичког просека - 113.671 динар. Просечна јулска зарада у овој области била је 4.600 динара виша од републичког просека, а војвођанску просечну зараду премашила је за 10.748 динара.

875 евра просечна зарада у Војводини

Војвођански просек у јулу нису достигле зараде ни у једној од преосталих области, а кретале су се у распону од око 89.300 динара па до око 101.560 динара. Просечна зарада у Јужнобанатској области тог месеца је била 101.561 динар и до просечне војвођанске зараде недостајало је 1.362 динара. У Сремској области у ковертама је било 97.449 динара, Севернобачкој - 96.371 динар, Средњобанатској - 96.400 динара, а Севернобанатској - 91.878 динара. Најтање коверте и даље су у Западнобачкој области, где је просечна плата била 89.307 динара, што је 13.616 динара мање од војвођанског просека.

Фото: Дневник

У јулу су зараде запослених у Новом Саду и Панчеву, у просеку, достигле и премашиле износ исплаћен на републичком нивоу. Тог месеца просечна зарада у Новом Саду била је 125.659 динара или око 1.070 евра, а у односу на јунску просечну зараду у том граду, која је била 122.086 динара, у коверти је било 3.573 динара више. Просечна јулска зарада у Новом Саду је за 16.588 динара била виша од просечног износа на републичком нивоу, а у односу на војвођански просек у коверти је било 22.736 динара више. Просечне јулске зараде у Панчеву биле су 109.436 и за 365 динара биле су више од оних на републичком нивоу.

Бач на зачељу Ни у једном месту и општини у Војводини просечна зарада у јулу није била нижа од 81.600 динара.

Тог месеца најмање су зарадили запослени у Бачу - 81.695 динара, а потом у Малом Иђошу, у којем су просечне зараде биле више за 2.250 динара и износиле 83.945 динара.

Више од војвођанског просека у јулу су, у просеку, зарадили само запослени у Инђији - 103.807 динара. Запосленима у Сремским Карловцима, где је у ковертама било 101.388 динара, до тог просека недостајало је 1.585 динара, а у Вршцу 2.538 динара јер су тог месеца зараде биле 100.385 динара. Војвођански просек остао је недостижан за примања запослених у свим другим градовима у општинама.