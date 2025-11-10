„Нећемо остати без горива, али…“ СРБИЈА У СЛОЖЕНОЈ ЕКОНОМСКОЈ СИТУАЦИЈИ, али неће пропасти ЕКОНОМИСТИ УПОЗОРИЛИ: Ово би имало ОЗБИЉНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
БЕОГРАД: Економиста Иван Арнаутовић изјавио је данас да се Србија налази у веома сложеној економској ситуацији, посебно у енергетском сектору, али да упркос свим притисцима и проблемима, неће доћи до пропасти.
Да се нашалим мало на оно што је Никола Пашић изјавио - спаса нам нема, пропасти нећемо.
Таква је наша тренутна ситуација. Над Србијом се надвило доста економских проблема, почев од овог са НИС-ом, снабдевањем нафтом и гасом, као и железаром у Смедереву. Ситуација је тешка, али Србија је навикла на кризе и уме да се прилагоди, рекао је он за Танјуг.
Арнаутовић је упозорио да би евентуално гашење рафинерије у Панчеву имало озбиљне последице, јер та компанија учествује са око четири до пет одсто у бруто домаћем производу и око 11 одсто у буџетским приходима, што су, како је нагласио озбиљни економски показатељи.
Он је оценио и да Србија без обзира на тренутну ситуацију неће остати без горива, додавши да ће се цена по којој се оно допрема бити већа.
Неће доћи до тога да Србија остане без горива, али ће се оно допремати по већим ценама.
Половина малопродајне цене горива отпада на акцизе и порезе, што се може привремено смањити, али то дугорочно смањује приходе државе и имаће економске последице, објаснио је он.
Истиче и да су руске компаније Гаспром и Лукоил значајни инвеститори у домаћем енергетском сектору.
Према речима Арнаутовића, Србија трпи последице сукоба великих сила и санкција уведених Русији и колатерална је штета у сукобу великих, где оно што страда около никога не занима.
Он је навео и да би национализација руске имовине могла да изазове политичке и економске компликације за Србију.
Решење свих решења је крај рата у Украјини, рекао је Арнаутовић и додао да до тада Србија мора да балансира између интереса великих сила и сопствене енергетске сигурности.
И економиста Милан Беслаћ је за Танјуг рекао да сматра да ће санкције према руским енергетским компанијама значајно отежати пословање Нафтне индустрије Србије (НИС) и да ће довести до поскупљења нафтних деривата, али наглашава да оно неће бити драстично.
Према његовим речима, држава ће покушати да ублажи удар раста цена горива смањењем дела акциза, иако, како је оценио, не може да се одрекне већег дела тих прихода јер су они важни за буџет.
Беслаћ је рекао и да проблем неће бити само гориво, већ и секундарни ефекти његовог раста на цене пољопривредних производа, али и инфлацију, која, како додаје, ипак неће прећи 4,5 до пет одсто.
Он наводи и да ће ако дође до прекида испоруке сирове нафте, Панчевачка рафинерија бити принуђена на тзв. принудни ремонт, односно конзервацију постројења, јер такав систем, како је нагласио, не може једноставно да се затвори и поново покрене.
Истиче и да САД инсистирају и да неће одустати од тога да руско власништво у НИС-у буде сведено на нулу, док Русија то одбија јер не жели да изгуби утицај на Балкану.
Беслаћ је упозорио и да би национализација руског учешћа у НИС-у могла имати шире политичке последице, јер би Србија тиме, како је оценио, одсекла грану на којој седи када је реч о подршци Русије у Савету безбедности УН по питању Косова и Метохије.
Ми смо и раније пролазили кроз тешка раздобља и из њих излазили. Пребродићемо и ово, али неће бити једноставно. Цена ће бити висока, али ако треба да је платимо, боље сада него у неком будућем времену и да је плаћају наша деца, закључио је Беслаћ.