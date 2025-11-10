overcast clouds
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОПАО НАЈВЕЋИ ПРОЈЕКАТ ЛУКОИЛА Хаос због америчких санкција, отказан ангажман свим страним радницима који нису руски држављани

10.11.2025. 17:30 17:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/Shutterstock.com/Vladimir Tretyakov, ilustracija/Pixabay
Фото: Tanjug/Shutterstock.com/Vladimir Tretyakov, ilustracija/Pixabay

БАГДАД: Руска нафтна компананија Лукоил саопштила је данас да обуставља рад на свом највећем пројекту у Ираку, нафтном пољу Вест Курна-2, након што су америчке и британске санкције блокирале њено пословање и финансијске токове.

Ирачке власти потврдиле су да су све исплате Лукоилу, у готовини и сировој нафти, заустављене од тренутка увођења санкција.

Због немогућности да прима уплате, компанија је обавестила ирачко Министарство нафте да не може да настави редовне операције, преноси Ројтерс.

Tanjug/Shutterstock.com/Vladimir Tretyakov, ilustracija
Фото: Tanjug/Shutterstock.com/Vladimir Tretyakov, ilustracija

Ако се ситуација не реши у наредних шест месеци, Лукоил ће потпуно обуставити производњу и повући се из пројекта, наводи један високи ирачки званичник. 

На нафтном пољу Вест Курна-2 се тренутно производи око 480.000 барела нафте дневно, што чини приближно девет одсто укупне ирачке производње и представља највреднији инострани пројекат Лукоила.

Санкције су довеле и до отказивања испорука три танкера са нафтом намењеном за компензацију Лукоилу. 

Pixabay.com/Free for use
Фото: Pixabay.com/Free for use

Ирачка државна компанија СОМО неће моћи да настави сарадњу све док се не пронађе начин за плаћања која не крше америчке мере, саопштили су извори из сектора.

Лукоил је активирао клаузулу о тзв. вишој сили како би се заштитио од могућих казни због неиспуњених уговорних обавеза. Фирма је истовремено отказала ангажман свим страним радницима који нису руски држављани, додаје британска агенција.

Лукоил санкције Санкције САД
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај