ПРОПАО НАЈВЕЋИ ПРОЈЕКАТ ЛУКОИЛА Хаос због америчких санкција, отказан ангажман свим страним радницима који нису руски држављани
БАГДАД: Руска нафтна компананија Лукоил саопштила је данас да обуставља рад на свом највећем пројекту у Ираку, нафтном пољу Вест Курна-2, након што су америчке и британске санкције блокирале њено пословање и финансијске токове.
Ирачке власти потврдиле су да су све исплате Лукоилу, у готовини и сировој нафти, заустављене од тренутка увођења санкција.
Због немогућности да прима уплате, компанија је обавестила ирачко Министарство нафте да не може да настави редовне операције, преноси Ројтерс.
Ако се ситуација не реши у наредних шест месеци, Лукоил ће потпуно обуставити производњу и повући се из пројекта, наводи један високи ирачки званичник.
На нафтном пољу Вест Курна-2 се тренутно производи око 480.000 барела нафте дневно, што чини приближно девет одсто укупне ирачке производње и представља највреднији инострани пројекат Лукоила.
Санкције су довеле и до отказивања испорука три танкера са нафтом намењеном за компензацију Лукоилу.
Ирачка државна компанија СОМО неће моћи да настави сарадњу све док се не пронађе начин за плаћања која не крше америчке мере, саопштили су извори из сектора.
Лукоил је активирао клаузулу о тзв. вишој сили како би се заштитио од могућих казни због неиспуњених уговорних обавеза. Фирма је истовремено отказала ангажман свим страним радницима који нису руски држављани, додаје британска агенција.