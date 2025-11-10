ВЕЛИКА ИНВЕСТИЦИЈА У РУДАРСКОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ Зарада од 117 милиона долара је извесна
Рударска компанија Serbia Zijin Copper doo Bor поднела је ресорном министарству Захтев за израду Студије о процени утицаја на животну средину за експлоатацију рудних тела Цементација 2 и Цементација 3 на лежишту Краку Бугареску – Церово Цементација.
Лежиште је удаљено 13 километара од Бора и два километра од села Мали Кривељ, а налази се на гребену брда Краку Бугареску.
Пројекат представља наставак вишедеценијске рударске активности у овом региону (експлоатација на површинском копу Цементација 1), преноси еКапија.
Припрему захтева урадио је Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, а пројекат се заснива на претходним одобрењима Министарства рударства и енергетике из 1991. и 2018. године.
Производња 3,5 милиона руде током седам година
Развој копа планиран је у пет фаза, при чему се експлоатација ради најпре у северном делу Цементација 2, затим се коп шири према југозападу, отвара се Цементација 3, а касније се копови Цементација 2 и 3 проширују према југу, док ће се резервни ресурси у рудном телу Цементација 4 експлоатисати на југоистоку лежишта.
Површински коп Цементација 2 пројектован је за годишњу производњу од 3,5 милиона тона руде, а планирани радни век рудника износи седам година.
Пројекат Цементација 2 оцењен је са нето вредношћу пројекта од 117 милиона долара у најбољем сценарију, што га чини једном од значајнијих инвестиција у рударском сектору Србије у последњих неколико година.
Проширење одлагалишта јаловине
Укупна количина јаловине која ће настати током експлоатације износи 61,1 милион тона. За потребе експлоатације површинских копова Цементација 2 и 3, постојећа одлагалишта јаловине површинског копа Цементација 1 биће проширена, наведено је у документу. Додаје се да ће након проширења имати довољан капацитет током планиране експлоатације, од 61,9 милиона тона јаловине.
Експлоатација руде у коповима Цементација 2 и 3 биће спроведена по такозваној дисконтинуалној технологији, која укључује бушење, минирање, утовар и транспорт корисне сировине до примарне дробилице, транспорт и одлагање јаловине, одводњавање и помоћне радове.
Пројекат ће утицати на водоток Церова реке, чије природно корито пролази између копа и приступних саобраћајница, па се, стоји у захтеву, планира извођење девијације и зацевљења корита Церова реке и изградња потпорног обалног зида, низводно, у делу насипа пута.
