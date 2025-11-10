НАЈБОГАТИЈИ, АЛИ НАЈТУЖНИЈИ ЧОВЕК НА СВЕТУ? После милијарду долара бонуса, Маск славио са – АИ девојком!
Након што су акционари Тесле одобрили нови компензациони пакет који би могао да вреди 1 билион долара, извршни директор Илон Маск, како се чини, слави уобичајено - на својој друштвеној мрежи ”X”.
У објави рано у суботу ујутру, са засигурно случајном временском ознаком од 4.20 ујутру, Маск је објавио видео генерисан од стране ”Grok Imagine", новог алата за фотографије и видео из његове компаније "xAI".
Kако је Маск описао, видео је генерисан његовим промптом: "Она се смеши и каже: 'Увек ћу те волети.'" И видео заиста приказује анимирану жену на киши, како изговара те речи очигледно синтетичким гласом.
Двадесет четири минута касније, Маск је објавио видео генерисан Гроком глумице Сидни Свини како говори, гласом који нимало не личи на глас Сидни Свини: "Баш си кринџ".
Grok Imagine prompt:
She smiles and says “I will always love you” pic.twitter.com/cjDu3MuDCZ
— Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2025
Иако је све чешће видети да се људи чудно понашају према АИ генерисаним женама, па чак и ступају у романтичне везе са четботовима, многи корисници мреже "X" обрушили су се посебно на видео "увек ћу те волети", при чему га је један описао као "најразведенију објаву свих времена", а други га назвао "најтужнијом објавом у историји овог сајта".
Зачудо, ниједна од тих није била најоштрија критика упућена Маску на "X"-у овог викенда. Награда одлази 87-годишњој, награђиваној ауторки Џојс Kерол Оутс.
Одговарајући на импресивно замршену серију објава у којој је један корисник са одобравањем цитирао Маска како узвраћа државном сенатору Тексаса који је критиковао његов компензациони пакет, Оутс је написала да је "тако чудно да Маск никада не објављује ништа што указује да ужива или да је свестан онога што практично сви цене, било да је реч о објавама о пријатељима, рођацима, природи, кућним љубимцима, филмовима, музици или књигама".
"У ствари, он делује потпуно необразовано, некултурно", написала је. "Најсиромашније особе на Твитеру можда имају приступ већој лепоти и смислу живота него 'најбогатија особа на свету'".
На шта је Маск једноставно одговорио: "Оутс је лажљивица и ужива у томе да буде злобна. Није добар човек."