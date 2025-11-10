УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ПЛАЋАМО СВЕ ВИШЕ Војводина „крунисана“ као најскупља, апсолутни рекордер по ценама
10.11.2025. 12:35 12:43
БЕОГРАД: Цене угоститељских услуга у октобру ове године су порасле за 7,5 одсто у односу на исти месец 2024. године, објавио је данас Републички завод за статистику.
Храна је поскупела за 9,7 одсто, алкохолна пића за 10.0 процената, безалкохолна за 8, 5 одсто, док су преноћишта појефтинила за 2,7 одсто.
У оквиру хране највеће поскупљење регистровано је код готових јела -14,0 одсто, затим варива - 10,2 одсто, хлеба - 9,9 процената.
Цене услуга угоститеља у Војводини су забележиле већи раст од републичког нивоа, пошто су повећане за 8,7 одсто у односу на октобар 2024. године. Храна је поскупела за 8,9 процената, алкохолна пића за 7,0 одсто, безалкохолна за 9,1 одсто а преноћишта за 10,7 процената.