БРОЈ КРЕДИТА РАСТЕ, АЛИ КЕШ И ДАЉЕ ДОМИНИРА
ОВЕ НЕКРЕТНИНЕ СУ ФАБРИКА НОВЦА! Коштају неуопредиво мање од станова, а доносе позамашан приход, ево шта каже стручњак
Према подацима РГЗ-а, индекс цена станова у Србији у другом тромесечју ове године износи 182, што представља раст од готово 5,8 одсто у односу на исти период прошле године. Током првог тромесечја закључено је 12.650 купопродајних уговора, што је за 8,5 одсто више него лане.
Ервин Пашановић нагласио је да је тржиште некретнина у Србији једино слободно тржиште где се цене формирају на основу понуде и потражње. Истиче, такође, да чак 90 одсто становништва има неки облик власништва над некретнином
"Цене некретнина увек расту. У Србији, за разлику од западних земаља, имамо културу да свако треба да поседује бар једну. Људи се често деле на успешне и неуспешне у зависности од тога да ли су деци обезбедили стан, а то су велике животне инвестиције које носе и велики стрес", истакао је Пашановић.
Додаје да ће цене највероватније наставити да расту, јер је у Београду издато 40 одсто мање грађевинских дозвола него прошле године, а баш у престоници је потражња највећа.
Гараже за 60.000 евра
Милић Ђоковић пак истиче да су цене стабилне и да нема наглих осцилација, те да је о сигурном тржишту где капитал неће пропасти ни у турбулентним временима.
"Занимљиво је да се у Београду 40 одсто станова купује на кредит. Када достигнемо 50 одсто, моћи ћемо да кажемо да имамо добро развијено тржиште. Када је реч о гаражама, најчешће се купују за готовину", објашњава Ђоковић.
Према његовим речима, гараже су тренутно тражене и исплативе за улагање, јер их има мало у промету, а за многе постоји и листа чекања.
"Потражња за гаражама, и за куповину и за изнајмљивање, веома је велика јер је проблем паркирања очигледан. Цене ренте крећу се од 70 до 300 евра, док продајне цене износе од 20.000 до 60.000 евра, у зависности од квадратуре која обично варира између 12 и 18 квадрата", наводи Ђоковић.