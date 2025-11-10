СТИЖУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ ТРАКТОРА Још три дана за пријаву, 800.000 пољопривредницима на основу јавног позива
Свако ко се бави пољопривредом и има своје сеоско домаћинство зна колико је за напредак битна механизација, пре свега добар трактор. Десет породица из Ужица ове године добиће средства од града уз помоћу којих ће лакше и брже доћи до ове пољопривредне машине.
Наиме, до 13. новембра отворен је Јавни позив за доделу субвенција за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, намењених набавци нових трактора у 2025. години, који се реализује средствима града Ужица и Министарства за бригу о породици и демографију. Реч је о субвенцији у износу од 800 хиљада динара по породици.
- Идеја је да подржимо десет ужичких породица са по 800.000 динара, при чему ће приоритет имати породице које живе на селу и газдинства којима је пољопривреда примарна делатност, затим вишечлане породице и оне са највише малолетне деце. Ова мера нам је изузетно важна, јер смо након консултација са нашим пољопривредницима препознали њихове потребе. Захваљујући подршци ресорног министарства и нашем учешћу, сада смо у могућности да спроведемо ову меру. Верујем да ће она бити значајна за све наше произвођаче и да ћемо успешно реализовати субвенције путем овог јавног позива“, рекао је Миодраг Петковић члан Градског већа.
Он додаје да је критеријумима овог јавног позива предвиђена је минимална вредност инвестиције у износу од 1.600.000 динара без ПДВ-а, а максимална до 49.999 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан потписивања уговора. На субвенцију од 800 хиљада динара може рачунати 10 ужичких породица.
Сви заинтересовани, сваког дана током трајања јавног позива, могу добити информације телефонски или лично, у Градској управи у канцеларији број 28. Комплетан материјал – јавни позив, правилник и потребни обрасци доступни су и на званичној интернет страници града Ужица.