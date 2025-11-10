„ГОЛДЕНФИЛД“ ИДЕ НА ДОБОШ Тражи се проценитељ који ће одредити вредност имовине новобечејске фирме
Стечајни управник новобечејске фирме „Голденфилд“ Василије Јовановић објавио је јавни позив за достављање понуда за пружање услуга процене целисходности продаје целокупне имовине или имовинске целине, односно продаје стечајног дужника као правног лица.
Проценитељ треба да одреди вредност непокретне имовине предузећа „Голденфилд“ и изабере опцију која је најповољнија за повериоце. Имовина се састоји од породичне стамбене зграде, као и неколико помоћних зграда и парцела градског грађевинског земљишта у Новом Бечеју.
Решењем Привредног суда у Зрењанину, стечај у предузећу „Голденфилд“, које се бавило трговином и пољопривредом, отворен је у фебруару прошле године, на предлог Уникредит банке. Предлагач стечаја је навео да је новобечејско предузеће у блокади која траје дуже од 30 дана, за износ од 30,9 милиона динара, као и да није платило доспеле рате кредита у укупном износу од нешто више од 6.000 евра.
Банка је затражила стечај и зато што је стечајни дужник ставио хипотеку на имовину непосредно пре подношења предлога за увођења стечаја. То је, према мишљењу предлагача, указивало на неуобичајен начин намирења поверилаца. Суд је зато забранио располагање целокупном имовином дужника, укључујући исплате са рачуна и располагање стамбеним, породичним и помоћним зградама.
Такође, суд је забранио и извршење над имовином „Голденфилда“, укључујући и забрану која се односи на остваривање права разлучних и заложних поверилаца.