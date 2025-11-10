СЛЕДИ ПОСКУПЉЕЊЕ ЦЕНЕ ВОДЕ ЗА ЗРЕЊАНИНЦЕ Стигли предлози у кабинет градоначелника, током ДЕЦЕМБРА се доноси одлука- Ево коликa је препорученa цифра
Вода за пиће у Зрењанину исправна је након више од две деценије. Мештани су техничку воду од 1. фебруара ове године плаћали само 29 динара по кубику, док су, примера ради, Новосађани плаћали 75 динара до 1. октобра.
Међутим, са исправном пијаћом водом долази и до скока цене за Зрењанинце. Колики ће намети бити за ову комуналну услугу за РТВ1 истакао је градоначелник овог банатског града Симо Салапура.
-Стручњаци најбоље знају, који су прошле недеље изнели несумњиве чињенице да Зрењанин након 21 годину има здраву, пијаћу воду. Проблем са пијаћом водом Зрењанин има од 1988. године, тада је председник општине Милошев најављивао изградњу нове фабрике воде. Ово је нова реалност, Зрењанин 21 годину има забрањену воду за пиће, а овај покушај је успешан. Све анализе су то показале. Сви резултати су објављени са сајту нашег ЈКП „Водовод и канализација“- нагласио је.
Салапура је додао и да није у питању само један институт који је радио мерења квалитета воде у овом граду, већ више акредитованих установа, те је на крају читавог процеса, санитарна инспекторка укинула решење из 2004. године.
Први човек Зрењанина је даље навео да мора доћи до корекције цене, али да је битније питање да ли ће бити воде.
-Од 22. маја смо тестирали капацитете фабрике током летње сезоне. Зрењанин током лета 45 дана није имао кише и нисмо имали никакве рестрикције, за разлику од неких других градова. То је двојака победа грађана Зрењанина. Што се тиче цене је битно истакнути да када је била техничка вода, Зрењанин је имао најјефтинију техничку воду. Ту разлику је субвенционисао град. Струка ће дати своје мишљење, стигли су предлози цене. Водимо се економском формулом коју је дала СЗО да кубик воде у Србији треба да буде 1,35 евра. Корекција цена зависи од обраде наших стручних служби, а најкасније ћемо јавност обавестити у децембру- закључио је.