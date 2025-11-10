moderate rain
ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Боја Проле рођ. Ждрња (1953), Стоја Вишекруна рођ. Велемир (1943), Илија Симанић (1950), Биљана Милошевић рођ. Милошевић (1964), Милан Јовичић (1946), Миле Грмаш (1953), Мара Музека рођ. Касало (1941), Нада Милошевић рођ. Милошевић (1947), Живка Војводић рођ. Бабић (1949), Тома Коледар (1940), Слободан Вујић (1989), Миодраг Јововић (1956), Чедо Медић (1948), Славица Бехара рођ. Бехара (1968), Славко Пејовић (1953), Зоран Поповић (1971), Марија Томић рођ. Магловски (1961), Милутин Мандић (1948), Радмила Кузмановић рођ. Кеча (1951), Славица Ераковић рођ. Ераковић (1967), Борислава Ступар рођ. Белић (1945), Милан Тонковић (1950), Љиљана Јеросимовић рођ. Гмизић (1947), Миладин Ћупина (1950), Василије Васа Ракић(1987), Слађана Рајић рођ. Ергелашев (1955), Милета Чворовић (1941)

из матичарског звања: умрли
Нови Сад
