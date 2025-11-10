Carbon Era – почетак једне технолошке легенде: како је рођен бренд који мења правила игре
Прe нешто више од годину дана, Београд је био сведок нечег другачијег – не обичне промоције, већ церемоније која ће у будућности бити означавана као прелазни тренутак у технолошком лајфстилу.
Тада је лансиран Carbon — нови premium бренд из портфолија Laptop Centra — а догађај Carbon Era постао је симбол спајања савременог техничког умећа с културом, естетиком и инспирацијом.
Carbon није само нова линија уређаја, већ идеја о томе како технологија може постати део свакодневног луксуза. У фокусу су иновација, врхунски квалитет и дизајн који превазилази очекивања.
Њихови производи – од апарата за кафу до телевизора, преко паметних кућних уређаја и сервис робота – осмишљени су да олакшају живот, унапреде продуктивност и истовремено понуде искуство које је естетски савршено.
Свакако су најпопуларнији Carbon телевизори са Android оперативним системом који нуде перформансе светског нивоа и слику беспрекорног квалитета.
Посебан део приче чине и Carbon service robot апарати Laptop Centra, који су такође били у фокусу догађаја. Дизајнирани да побољшају радну ефикасност и смање трошкове рада, приказани су посетиоцима „Carbon ере“ који су се уверили да су незаменљиви у модерном пословном окружењу.
У савршеном споју историје и модерног духа, одржан је догађај Carbon Era, који је спојио технологију, моду и уметност на јединствен начин. У присуству више од 750 званица, вече је протекло у знаку светлости, звука и иновације.
Својом уметничком ревијом нову колекцију „Казабланка“ представила је Верица Ракочевић, а музичку подлогу обезбедио је Вељко Кузманчевић са својим симфонијским оркестром, стварајући атмосферу која је истовремено била елегантна и футуристичка.
Догађају су присуствовали бројни припадници домаће и регионалне јавне сцене – Елена Карић, Весна Дедић, Даница Драшковић, Слобода Мићаловић, Бошко Јаковљевић, Бата Спасојевић, Лазар Ристовски, Леонтина, Душка Јованић, Ана Станић, Милан Ђурђевић, фронтмен Неверних беба и многи други. Њихово присуство додатно је нагласило ексклузивност вечери и показало да Carbon већ на самом почетку има статус бренда који окупља људе са стилом, визијом и утицајем.
Организацију потписује Laptop Centar на челу са Стевицом Кујунџићем, који је и зачетник идеје да технологија није само функционална, већ и уметнички и емотивно релевантна.
Иако је догађај одавно иза нас, његова енергија и утисак који је Carbon оставио остају присутни. Бренд је успео да се позиционира као синоним за иновацију, естетику и савремени луксуз, а њихова филозофија „технологије са карактером“ постаје препознатљив потпис на домаћем тржишту.
Како су истакли организатори, захвалност припада свим гостима и партнерима који су подржали идеју да се кроз синергију технологије, уметности и дизајна створи нешто јединствено. „Када се те три силе споје, границе постају само изазови које заједно превазилазимо,“ поручили су из Carbon тима.
Догађајем Carbon Era симболично је започето ново поглавље — доба иновација и високог стила, у којем се технологија не користи само да би радила, већ да би инспирисала.