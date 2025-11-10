КВАДРАТ У ГРАДИЋУ СКУПЉИ НЕГО У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА За станове старе три века траже велике паре ПОДГРАЂЕ ПОСТАЈЕ НАЈСКУПЉИ ДЕО НОВОГ САДА
За станове старе 300 година у подграђу петроварадинске Тврђаве, односно Градићу, продавци траже ових дана велике паре.
Наиме, цена иде и преко четири хиљаде евра по квадрату јер тако нешто мало где на овим просторима може да се купи.
Уз станове, овде се продаје и део наше, али и светске културне баштине, па ко воли нека изволи.
Наравно, ради се о становима у подграђу Петроварадинске тврђаве у Новом Саду, чија је изградња почела 1692. године.
Стари станови у Новом Саду већ годинама имају добру цени, која достиже и 4.000 евра по квадрату, а последњих година све полурније су и некретнине у Градићу, то јест доњем делу Петроварадинске твђаве.
Барокни градић, бисер архитектуре у овом делу Европе, који ће кад-тад постати део Светске културне баштине и доспети на Унескову листу, привлачи купце не само из Новог Сада па се цена квадрата креће од 1.600 евра па навише, при чему су квалитетни и сређени станови с погледом на улицу и преко 4.000 евра.
Извршни директор новосадске агенције за некретнине „Level Property” Драган Рабатић каже за Дневник да за сада већина станова у барокном градићу продаје по ценама које су испод 2.000 евра по квадрату, али каже и да има оних који су спремни да плате више.
„То су људи који имају вишак новца и који купују оно што би могло бити скупље, то јест очекују да ће цене станова овде порасти временом, то јест када се заврши обнова овог дела Новог Сада и Петроварадина и када једнога дана Петроварадинска тврђава и Подргађе постану део Светске културне баштине”, каже Рабатић.
Од 1692. година па наовамо
Подграђе, познатије као стари део Петроварадина, стари је барокни градић, који се налази у доњем делу Петроварадинске тврђаве. Прва фаза настанка Подграђа везује се за период од 1692. до 1728. године и њему припадају сакрални објекти.
Некадашњи фрањевачки самостан укинут је наредбом престолонаследника Јосифа II 1772. године, када је адаптиран у војну болницу. У првој половини 18. века настали су: Команда тврђаве, Магистрат, Бискупска резиденција, Грађевински магацин и Главни арсенал. Од половине века саграђени су Главна малтарница, зграда Шајкашког батаљона, зграда Дворског коморног комесара, Војна апотека, као и низ других објеката.
Он додаје да се очикањима о будућој вредности воде и продавци некретнина јер је евидентно да има и оних који желе да за своју некретнину добију 3.000 или 4.000 евра по квадрату.
Рабатић каже да су некретнине у Подграђу специфичне јер има и незгодних и неуобичајених и прилаза и улаза, тако да и то утиче и на цене и на обим трговања становима у барокном бисеру.
Што се осталог дела Новог Сада тиче, нови станови су у другом тромесечју ове године продавани за највише 3.401 евро, док је стара градња била максималних 3.310 евра по квадрату. Просечна цена продатих нових станова била је 2.233 евра, а старих 2.171 евро. С друге стране, најјефтинији станови у староградњи продати су за 1.004 евра, док су у новоградњи били мало скупљи − 1.072 евра.