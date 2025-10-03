overcast clouds
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТАНОВИ ПОНОВО "ЛЕТЕ И НЕБО"! Еуростат објавио најновије податке: У ВЕЋИНИ ЗЕМАЉА цене некретнина расту, САМО једна земља бележи пад (ФОТО)

03.10.2025. 21:17 21:26
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam/Дневник
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

Статистика показује да су у еврозони и ЕУ цене кућа порасле до 5,7 одсто

Цене кућа мерене индексом, порасле су за 5,1 одсто у еврозони и за 5,4 процента у Европској унији у другом кварталу ове године, у поређењу са истим кварталом претходне године.

У првом тромесечју ове године, цене кућа порасле су за 5,3 и 5,7 одсто у еврозони и ЕУ, респективно. Ове бројке објавила је Европска канцеларија за статистику – Еуростат.

У поређењу са првим кварталом цене кућа порасле су за 1,7 одсто у еврозони и за 1,6 одсто у ЕУ у другом тромесечју ове године.

Међу државама чланицама за које су доступни подаци, једна земља је показала годишњи пад цена кућа у другом кварталу 2025. године, а двадесет пет је показало годишњи раст. Пад је забележен у Финској (-1,3 одсто), док је највећи раст забележен у Португалу (17,2 одсто), Бугарској (15,5) и Мађарској (15,1 одсто).

да
Фото: printscreen / Eurostat

У поређењу са претходним кварталом, цене су пале у две државе чланице, а порасле у 24 државе чланице. Пад је забележен у Француској (-0,2 одсто) и Белгији (-0,1 одсто), док је највећи раст забележен у Португалу (4,7% одсто), Луксембургу (4,5) и Хрватској (4,4 одсто).

станови ЕУ  поскупело
Извор:
24 sedam/Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај