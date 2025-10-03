СТАНОВИ ПОНОВО "ЛЕТЕ И НЕБО"! Еуростат објавио најновије податке: У ВЕЋИНИ ЗЕМАЉА цене некретнина расту, САМО једна земља бележи пад (ФОТО)
Статистика показује да су у еврозони и ЕУ цене кућа порасле до 5,7 одсто
Цене кућа мерене индексом, порасле су за 5,1 одсто у еврозони и за 5,4 процента у Европској унији у другом кварталу ове године, у поређењу са истим кварталом претходне године.
У првом тромесечју ове године, цене кућа порасле су за 5,3 и 5,7 одсто у еврозони и ЕУ, респективно. Ове бројке објавила је Европска канцеларија за статистику – Еуростат.
У поређењу са првим кварталом цене кућа порасле су за 1,7 одсто у еврозони и за 1,6 одсто у ЕУ у другом тромесечју ове године.
Међу државама чланицама за које су доступни подаци, једна земља је показала годишњи пад цена кућа у другом кварталу 2025. године, а двадесет пет је показало годишњи раст. Пад је забележен у Финској (-1,3 одсто), док је највећи раст забележен у Португалу (17,2 одсто), Бугарској (15,5) и Мађарској (15,1 одсто).
У поређењу са претходним кварталом, цене су пале у две државе чланице, а порасле у 24 државе чланице. Пад је забележен у Француској (-0,2 одсто) и Белгији (-0,1 одсто), док је највећи раст забележен у Португалу (4,7% одсто), Луксембургу (4,5) и Хрватској (4,4 одсто).