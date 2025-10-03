Буџетски дефицит „тежи“ за милијарду од планираног! АУСТРИЈА ПРЕД БАНКРОТОМ ДО 2030. Бечу прети ФИСКАЛНИ КОЛАПС, на локалу ЈОШ ГОРЕ
Аустрији ове године прети буџетски минус од чак 23,1 милијарду евра, Србија у исто време бележи дефицит од свега 311 милиона евра.
То значи да је дефицит у аустријском буџету чак 74 пута већи од српског и то у апсолутним бројкама. Уз овакву динамику, Беч се суочава са опасношћу потпуног фискалног колапса, док би Србија уз дисциплину, могла већ око 2038. године да пређе у суфицит и то без драстичних резова, већ уз годишње смањење дефицита од око 50 милиона евра.
Како је саопштила национална Радио телевизија Аустрије „ОРФ“, аустријско Министарство финансија признаје да је овогодишњи дефицит за милијарду евра већи од планираног. Иако министар Маркус Мартербауер (СПÖ) тврди да савезна влада „послује стабилно“, подаци не иду у прилог тој изјави. Проблем је још израженији на локалном нивоу где покрајине, општине и систем социјалног осигурања бележе додатни мањак од 6,2 милијарде евра.
Државна секретарка Барбара Ајбингер-Мидл (ÖВП) као узроке наводи раст трошкова у социјалним услугама и проширење бриге о деци. Министар остаје отворен за повећање пореза на имовину, али одбацује идеју да се део државних прихода уступи локалним властима, оцењујући да нису учествовале у решавању кризе банака нити имају право на новац из климатских фондова, пише Српски угао.
Аустрија је према оценама економиста, ушла у најдужу рецесију од Другог светског рата, а тренд не показује знакове опоравка. У првој половини 2025. дефицит је износио 5,3% БДП-а, више него претходне године, а расходи су експлодирали, нарочито због плата у јавном сектору и растућих социјалних давања.
Поглед редакције портала Српски угао
Аустријски политичари још увек говоре о реформама, док им се буџетски систем урушава. Банкрот до 2030. године постаје не само могућ, већ известан ако се не пресече спирала локалне потрошње и централног нечињења. Са друге стране, Србија са знатно мањим фискалним простором, показује изненађујућу дисциплину. Ако настави да смањује дефицит темпом од само 50 милиона евра годишње, већ око 2038. године може да рачуна на позитивну нулу, па и суфицит.