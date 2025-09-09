ОГЛАСИЛО СЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Буџетски дефицит у првих седам месеци 22,9 милијарди динара, боље од плана за 118,8 милијарди
БЕОГРАД: Дефицит републичког буџета у периоду јануар - јул износио је 22,9 милијарди динара, што је боље од буџетског плана за 118,8 млрд динара, с обзиром да је планиран дефицит у износу од 141,7 млрд динара, објавило је Министарство финансија.
Приходи су остварени у износу од 1.318,0 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 1.340,9 млрд динара, наведено је у саопштењу.
У јулу је остварен суфицит у износу од 13,5 млрд динара.
Током јула наплаћени су приходи у износу од 210,6 млрд динара, од чега су порески приходи износили 183,6 млрд динара.
Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 94,4 млрд динара, акциза у износу од 46 млрд динара и пореза на добит у износу од 23,6 млрд динара.
Непорески приходи остварени су у износу од 26,2 млрд динара, а прилив донација у јулу износио је 0,8 млрд динара.
Расходи су извршени у износу од 197,1 млрд динара.
Расходи за запослене, у јулу, су износили 51,4 млрд динара, субвенције 28,5 млрд динара, трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 27,7 млрд динара, капитални издаци 27,3 млрд динара, социјална заштита 16,4 млрд динара, расходи за робе и услуге 16 млрд динара, а отплата камата 15,3 млрд динара.
На нивоу сектора државе у првих седам месеци је остварен фискални дефицит у износу од 5,8 млрд динара и примарни фискални суфицит у износу од 95,8 млрд динара.