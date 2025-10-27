“БЕЗ ИКАКВОГ ОБРАЗЛОЖЕЊА радници јутрос враћени с фабричких капија” ИЗНЕНАДНА ОДЛУКА ДАНСКЕ КОМПАНИЈЕ О ЗАТВАРАЊУ ПОГОНА Градоначелник Врања: Несхватљив и неразуман чин
ВРАЊЕ: Градоначелник Врања Слободан Миленковић изјавио је данас да је одлука данске компаније Кентаур о затварању погона у том граду несхватљив и неразуман чин, који је дошао без икакве најаве и истакао да ће град заједно са државом наћи одговарајуће решење за новонасталу ситуацију.
Без икаквог образложења, радници Кентаура јутрос су враћени са фабричких капија. Ова одлука дошла је без икакве најаве, не само према радницима, већ и према руководству града и државе. Скоро три стотине радника остало је без посла", рекао је Миленковић.
Градоначелник Врања осудио је овакав поступак и истакао да је упознао Министарство привреде са одлуком компаније, објављено је на градском сајту.
Локална самоуправа ће учинити све, заједно са државним органима, како би се нашло адекватно решење за новонасталу ситуацију, изјавио је градоначелник.
Данска компанија Кентаур објавила је данас да ће затворити своју фабрику у Врању, уз уважавање права запослених.
Како је саопштено, Кентаур затвара фабрику у Врању у складу са дугорочном стратегије за јачање ефикасности и одржавање конкурентних цена уз консолидовање производње са другим постојећим добављачима.
Погон фабрике "Кентаур Балканс" отворен је у Врању пре шест година, за производњу радне одеће за услужне и здравствене делатности, а у фабрици је радило више од 250 радника.
Боснић: За сваког отпуштеног радника Кентаура биће пронађено решење
Директор Националне службе за запошљавање Милан Боснић изјавио је данас, поводом ликвидације компаније Кентаур из Врања и отпуштања 253 радника, да на евиденцији НСЗ постоји потреба за радницима њихових квалификација и отворене позиције за запошљавање у делатностима производње опреме и намештаја, као и да очекује да ће за сваког радника бити пронађено адекватно решење.
Боснић је рекао да је у сталној комуникацији са представницима локалне самоуправе и да ће у наредним данима бити предложено конкретно решење за запошљавање радника компаније Кентаур.
Додао је да ће се држава и све надлежне институције понашати одговорно и пружити радницима саветодавну и правну помоћ, као и све друге видове подршке у проналажењу новог запослења.
Радници не треба да брину о својој будућности, рекао је Боснић.
Директор Националне службе за запошљавање позвао је раднике да се обрате Филијали Врање како би добили све потребне информације о својим правима, али и даљим корацима у решавању њиховог статуса.
Он је додао да већ постоје отворене позиције за запошљавање у компанијама које послују на територији Пчињског округа.
Национална служба за запошљавање ће, као и увек, у сарадњи са државним институцијама и локалном самоуправом, предузети све мере како би се обезбедила свака врста подршке радницима, рекао је Боснић и додао да ни један радник неће бити препуштен сам себи.