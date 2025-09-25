БЕЛА КУЋА ПРИПРЕТИЛА ОТКАЗИМА Пљуште међусобне оптужбе демократа и републиканаца, а ево када би могла да крену МАСОВНА ОТПУШТАЊА
ВАШИНГТОН: Бела кућа затражила је данас од федералних агенција да припреме планове за масовна отпуштања, у случају евентуалне финансијске блокаде владе наредне недеље, што је драстична промена у односу на ранију праксу када су запослени у влади упућивани на привремено одсуство у таквој ситуацији.
Канцеларија Беле куће за управљање и буџет (ОМБ) послала је допис федералним агенцијама и затражила од њих да одреде програме, пројекте и активности чије финансирање ће престати 1. октобра, уколико амерички Конгрес не усвоји мере захваљујући којима ће федерална влада наставити са радом, пренео је Ројтерс.
Федералним агенцијама је речено да проследе своје предлоге за смањење радне снаге канцеларији ОМБ и да обавесте запослене, преноси Ројтерс.
Лидер демократа у Сенату Чак Шумер оценио је да је у питању "покушај застрашивања" и навео да је амерички председник Доналд Трамп "од првог дана почео да отпушта запослене у федералним агенцијама, не да би управљао, већ да би застрашивао”.
Он је оценио да ће такве одлуке о отпуштањима бити оспорене на суду, као и у ранијим ситуацијама.
Трамп је у уторак отказао састанак са лидерима демократа у Конгресу на којем је требало да се разговара о финансирању владе, што је појачало ризик од делимичне блокаде њеног рада током наредне недеље.
Републиканци и демократе међусобно се оптужују за то што је дошло до ове ситуације.
Након што је започео мандат у јануару, Трамп је покренуо кампању смањења радне снаге у федералним агенцијама, где ради 2,4 милиона запослених, рекавши да је тај број превелики и да су они неефикасни.
Од 300.000 федералних службеника који би до краја године требало да напусте посао, 154.000 су прихватиле отпремнине и престаће да буду на платном списку америчке администрације 30. септембра, што је последњи дан фискалне године федералне владе.
То је уједно и рок до када Трамп и Конгрес треба да постигну споразум о федералним финансијама како би избегли блокаду рада владе.