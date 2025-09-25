(ВИДЕО) ТРУДНИЦЕ У ИНАТ ТРАМПУ ПИЈУ ПАРАЦЕТАМОЛ! Бела кућа хоће да га забрани: "Не прихватамо медицинске савете председника, он нема диплому!"
Труднице на друштвеним мрежама објављују снимке на којима узимају Тиленол (парацетамол) након што је амерички председник Доналд Трамп рекао у понедељак да постоји веза између употребе лекова против болова и грознице током трудноће и поремећаја из аутистичног спектра.
Више жена које су објавиле снимке рекло је да не би прихватиле медицински савет од председника јер он нема медицинску диплому, а то су потврдили и бројни лекари, преноси Њузвик.
Трамп је током обраћања у Белој кући сугерисао да би ацетаминофен, активни састојак Тyленола, могао бити повезан с вишим стопама аутизма у САД-у, иако стручњаци истичу да та веза остаје недоказана. Медицински стручњаци тврде да је председникова порука не само "штетна", већ и да није поткрепљена "целокупним научним доказима".
"Доналд Трамп је последња особа којој бих веровала када је реч о медицинским саветима", изјавила је др Луси Мекбрајд, додајући да је Тиленол један од ретких лекова које труднице смеју да узимају за снижавање високе температуре, која може бити опасна и за мајку и за бебу.
Трампова Изјава је одјекнула и изван САД-а, па је британски министар здравља Вес Стритинг саветовао трудницама у Великој Британији да "уопште не обраћају пажњу на оно што Доналд Трамп говори о медицини".
Велики број снимака кружи на Иксу и ТикТоку, укључујући и један на којем се жена снимак док узима лек.
"Ево ме, ТРУДНИЦА, узимам ТИЛЕНОЛ јер верујем у науку, а не у некога ко нема медицинско образовање", пише у опису снимка.
Још једна корисница на ТикТику поделила је видео како узима тиленол, рекавши, говорећи о министру здравља Роберту Ф. Кенедију млађем, да она "не прихвата лекарски савет од човека који нема диплому из науке, здравствене заштите или медицине, и који је имао паразитску инфекцију мозга и био зависан од хероина 14 година - вероваћу својим лекарима који имају диплому".
Још једна корисница ТикТока поделила је видео у којем је поменула Илона Маска и Марка Закерберга, који су обојица открили да су аутистични. Видео је добио преко 1.200 прегледа и приказује је како имитира испијање таблета из бочице тиленола, уз натпис: "Узимам тиленол чим сазнам да сам трудна јер изгледа да цела ова ствар са аутизмом функционише за Марка, Илона и све остале технолошке милијардере".
Докторка за плодност, др Мишел Ву, такође је објавила видео на ТикТоку на којем узима тyленол, рекавши да "моја беба нец́е имати аутизам", што је изазвало критике неких корисника на Иксу.
"Ово је докторка, имајте на уму! Да ли се шалите? Зашто јој је дозвољено да ради?! Одвратно", написао је један корисник.
Трампова изјава је изазвала велику поделу на интернету, при чему су неки, укључујући лекаре, забринути због утицаја на који ће објава имати, док су други критиковали труднице.
Лекари упозоравају да је висока температура у трудноћи повезана с повећаним ризиком од урођених мана те да би избегавање тyленола могло довести до "феталног неуролошког малразвоја".
Ипак, како се тренд ширио, део лекара позвао је жене да престану да узимају лек само како би "пркосиле Трампу".
Др Никол Сафијер, радиолог и сарадница Фоx Неwс-а, у објави на Иксу која је прикупила преко 1,5 милиона прегледа, написала је: "Не инструментализујте своју трудноћу у политичке сврхе."
Слично је упозорио и Ашиш Џа, координатор за одговор на ковид-19 Бајденове администрације, рекавши да "није добра идеја" да труднице узимају лекове ако то није нужно.
Светска здравствена организација (СЗО) саопштила је данас да тренутно не постоје убедљиви научни докази који потврђују могућу везу између аутизма и употребе парацетамола током трудноће.
У саопштењу СЗО, које преноси Ројтерс, наводи се да тренутно није утврђена доследна веза између аутизма и употребе парацетамола.
Амерички председник Доналд Трамп је раније повезао аутизам са употребом вакцина у детињству и узимањем лекова против болова тyленола (тајленол) од стране жена током трудноће, чиме су тврдње које нису поткрепљене научним доказима стављене у први план здравствене политике Сједињених Америчких Држава.