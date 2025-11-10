СА НАТАЛИЈИНОМ РАМОНДОМ НА РЕВЕРУ ДАНАС ОБЕЛЕЖАВАМО ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ Србија је изгубила више од милион људи- поднела је највећу жртву у рату!
Дан примирја у Првом светском рату обележава се сутра, 11. новембра и у Србији је то државни празник, који се у нашој држави прославља од 2012. године и нерадни је дан.
Обележје Дана примирја у Првом светском рату је амблем са цветом Наталијина рамонда, са позадином у бојама Медаље за спомен на повлачење српске војске преко Албаније – Албанске споменице.
Потписивањем примирја 11. новембра 1918. године окончан је Први светски рат, најразорнији који је свет до тада видео.
Његовим потписивањем обустављене су борбе у Првом светском рату између земаља Антанте и Немачке.
Фердинанд Фош, маршал Француске, заповедник савезничких снага на Западном фронту и Матијас Ерцбергер, који је предводио немачку делегацију, потписали су тада примирје у железничком вагону, у Франкпорту код Компијења, Пикардија, Француска, у 5.45, а оно је ступало је на снагу у 11.00 часова, 11. новембра 1918. године.
Страдање Срба
Према меморандуму Делегације Краљевине СХС током Мировне конференције у Паризу 1919, Србија је до октобра 1915. мобилисала 707.343 лица, дакле 24 одсто популације или 40 процената мушког становништва.
Према истом извору, укупни губици Србије били су 1.247.435 људи, односно 28 процената популације из 1914. године. Војних губитака је било 402.435, а цивилних 845.000.
Претходно, капитулације су потписале немачких савезнице, Бугарска, Турска, Аустроугарска.
Примирје је потом обнављано до коначног закључења мировног споразума у Версају 28. јуна 1919. године.
Током Првог светског рата погинуло је више од 17 милиона људи, од чега су око десет милиона била војна лица.
Србија је имала, сразмерно величини земље и бројности популације, највише жртава.