11.11.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) ПРВА ЛИНИЈА ОДБРАНЕ ЕВРОПЕ ОД ПУТИНА Естонци представили НОВУ РАКЕТУ Марк 1 намењену одбрани од руских дронова

11.11.2025. 00:03 00:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
рат
Фото: Youtube Printscreen/ Techno Thunder

ТАЛИН: Естонија је данас представила нову ракету Марк 1 домаће производње намењену одбрани од руских дронова.

Како наводи лондонски Телеграф, ракета Марк 1, дугачка свега 65 центиметара је оружје које може да заштити "Европу од Путина" и биће прва линија одбране од напада руских дронова.
 

Бивши државни службеник у естонском министарству одбране Кусти Салм је током представљања ракете Марк 1 рекао да се Естонија никоме неће извињавати због чињенице да производи оружје.
 

Не плашимо се да кажемо да производимо ракете да бисмо оборили руске дронове дугог домета. Не извињавамо се због чињенице да ćе ово бити најпотребније одбрамбено оруђе у западном свету у наредних пет до десет година, рекао је Салм.


 

Он је додао да је цена од 50 хиљада евра по ракети Марк 1 скоро 10 пута нижа од појединачне цене ракета које се данас користе за обарање руских дронова типа 'Шахед'.
 

ракета дронови Естонија рат русија украјина
Вести Свет
